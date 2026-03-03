La Embajada de México en Argentina comunicó oficialmente que el próximo martes 24 de marzo permanecerá cerrada debido al feriado nacional en Argentina, lo que confirma que habrá un nuevo fin de semana largo en marzo para todos los trabajadores consulares en el país. El aviso fue difundido a través de sus canales institucionales y detalla cómo funcionarán los servicios consulares durante esa jornada. Según informó la Embajada de México en Argentina, el martes 24 de marzo no habrá atención al público ni entrevistas para visas. De acuerdo a la información oficila, se reprogramarán los turnos afectados y que no habrá trámites consulares regulares durante esa jornada. Solo estarán disponibles los servicios de emergencia para ciudadanos mexicanos. La medida impacta directamente en quienes tenían citas programadas, quienes deberán revisar el sistema oficial para conocer la nueva fecha asignada. El 24 de marzo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha establecida como feriado nacional inamovible en todo el país. Durante esta jornada no hay clases en establecimientos educativos, no funcionan bancos ni organismos públicos y se suspenden las actividades administrativas estatales. Al tratarse de un feriado nacional obligatorio, quienes trabajen ese día deben percibir el pago correspondiente con recargo, según lo establece la ley laboral. El feriado del 24 de marzo genera una pausa en la actividad pública y privada que, según cómo coincida en el calendario, puede conformar un esquema que facilite escapadas o descanso extendido. Con la información difundida, queda confirmado que el martes 24 de marzo será feriado en todo el país, afectando oficinas estatales, bancos, escuelas y servicios consulares como la Embajada de México.