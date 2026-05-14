Walmart de México y Centroamérica informó la participación de 350 empresas mexicanas, provenientes de las 32 entidades federativas, en la edición 2026 del Walmart México Growth Summit, evento diseñado para la captación de nuevos proveedores y sellers para su operación física y digital en el país. El encuentro, que inició en 2023, busca elevar el volumen de mercancías fabricadas, cultivadas o ensambladas en territorio nacional. Según datos de la minorista, la estrategia actual se centra en el escalamiento de la producción local para abastecer sus más de 3,300 unidades de venta (tiendas y clubes) y su plataforma de comercio electrónico. Un eje central de la cumbre fue la migración de proveedores tradicionales hacia el modelo omnicanal. La compañía reportó que más de 500 asistentes recibieron capacitación técnica para integrarse al marketplace de Walmart, para capturar parte del flujo de 6 millones de clientes diarios que interactúan con la marca. Uno de los focos del encuentro empresarial es la escalabilidad, pues se busca elevar los niveles de producción de las pymes proveedoras y asegurar el abasto en canales digitales y físicos. Cristian Barrientos, presidente y director general de Walmart México, señaló en un comunicado que la integración de estas empresas no se limita al mercado doméstico, sino que busca conectar la capacidad instalada en México con la demanda en otros mercados internacionales donde opera la cadena. Desde el punto de vista operativo, la iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la cadena de suministro local frente a las tendencias de comercio global. Javier Andrade, vicepresidente de compras de la compañía, subrayó que el enfoque para este año fiscal es elevar los estándares de cumplimiento de los emprendedores locales para permitirles acceder a los anaqueles de forma competitiva, mitigando riesgos en la cadena de valor y optimizando los costos logísticos a través de proveeduría de proximidad.