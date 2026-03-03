Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 3 de marzo. 1847: Nace en Edimburgo (Reino Unido) Alexander Graham Bell, logopeda británico, que a lo largo de su vida presentará 18 patentes individuales y 12 con colaboradores, aunque será más conocido por ser el inventor del teléfono en 1876. (Hace 179 años) 1996: Fallece en París (Francia), la escritora francesa y directora de cine Marguerite Duras, conocida internacionalmente por sus guiones de "Hiroshima mon amour" e "India Song" y ganadora del prestigioso Premio Goncourt por su novela "L'Amant". (Hace 30 años) 1983: En la localidad belga de Lovaina fallece Georges Remi, más conocido por Hergé, historietista belga creador de las inolvidables "Aventuras de Tintín y su perro Milú". (Hace 43 años) 1707: Muere en Ahmedabad, actual India, Aurangzeb, emperador del Imperio mogol entre 1658 y 1707. Durante su reinado mantuvo una estricta adhesión al Islam y la Sharia (ley islámica) abandonando la tolerancia religiosa de sus predecesores. Está considerado el último de los grandes mogoles. (Hace 319 años) 1706: Fallece en Nuremberg (Alemania) el virtuoso organista, clavicembalista y compositor barroco, Johann Pachelbel. Entre sus numerosas composiciones merece mención su célebre "Canon en Re mayor". (Hace 320 años) El evento más importante es el nacimiento de Alexander Graham Bell en 1847, ya que fue el inventor del teléfono en 1876, una innovación que transformó las comunicaciones y tuvo un impacto duradero en la sociedad.