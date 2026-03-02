El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes 2 de marzo continuará la onda de calor en distintas regiones del país, con temperaturas extremadamente altas en varios estados. Las autoridades pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Sonora, Sinaloa, el noroeste de Durango, el noroeste de Guerrero, así como en el istmo de Oaxaca y Chiapas. Además, se esperan valores de entre 35 y 40 grados en entidades como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Morelos, Campeche y Yucatán. También prevén intervalos de chubascos en estados como Chihuahua, Durango, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla y Yucatán. En cuanto al viento, se anticipan rachas fuertes de hasta 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de vientos intensos en Baja California, Chihuahua y Durango. En el noreste del país -Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas- se esperan rachas de 40 a 60 km/h. El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que estas condiciones podrían provocar caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomendó extremar precauciones ante el ambiente caluroso y los vientos fuertes previstos específicamente para el inicio de la semana. Ante una ola de calor, se aconseja incrementar la ingesta de agua y evitar bebidas alcohólicas o aquellas con cafeína y alto contenido de azúcar. También es recomendable: En personas adultas, algunos signos de alerta ante un posible golpe de calor incluyen pulso acelerado, confusión, náuseas, escalofríos, dolor de cabeza y sensación de boca seca o pastosa. En niños, los síntomas pueden manifestarse como mareos, vómitos, dolor de cabeza, irritabilidad y taquicardia. Frente a estos cuadros, se recomienda no automedicarse, buscar atención médica, trasladar a la persona a un sitio fresco, humedecer su ropa y cabeza con agua, y asegurar una hidratación adecuada.