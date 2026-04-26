Un cambio importante en los documentos oficiales de México ya fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La resolución impactará directamente en miles de ciudadanos que realizan trámites legales, bancarios y administrativos en todo el país. A partir de este fallo, cierta información personal dejará de aparecer de forma obligatoria en las actas de nacimiento. La medida busca reforzar derechos fundamentales como la privacidad y la protección de datos personales. Aunque el caso surgió en Jalisco, el alcance de la decisión será general y podría modificar la manera en que se emiten estos documentos en distintas oficinas del Registro Civil de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales partes de los artículos 36 y 100 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco. Estas normas obligaban a incluir notas marginales en las actas de nacimiento, visibles en cada copia certificada del documento. En esas anotaciones se informaba si la persona se había casado o divorciado, dejando expuesto su estado civil en trámites cotidianos. Con esta resolución, ese dato ya no será obligatorio en las actas de nacimiento emitidas por el Registro Civil. El fallo deriva del Amparo en Revisión 468/2024, impulsado por una persona que solicitó retirar las anotaciones de matrimonio y divorcio de su acta. Sin embargo, en un primer momento, el Registro Civil rechazó la petición. Tras revisar el caso, la Corte concluyó que obligar a revelar el estado civil vulnera derechos constitucionales. Entre ellos, la privacidad, la igualdad, la no discriminación y la protección de datos personales. A partir de ahora, ninguna autoridad del Registro Civil podrá exigir o mantener estas notas en las actas de nacimiento. Esto significa que las nuevas copias certificadas deberán emitirse sin esa información. Los principales cambios confirmados son: