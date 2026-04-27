El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta a toda la población mexicana por una onda de calor que invadirá gran parte del país y provocará un ascenso de las temperaturas en varios estados. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima detalló uno por uno los estados que registrarán máximas durante el transcurso de las próximas horas y podrían sufrir los estragos propios de la temporada, como cortes de luz y escasez de agua. Para el lunes 27 de abril, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará sobre el interior de la República Mexicana, generando un ascenso de las temperaturas. Esto provocará que se mantenga la onda de calor en distintos estados. Entre los más afectados, figuran Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos, Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (centro), Hidalgo (norte y este), Veracruz (centro), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro y noreste). Por otra parte, el frente frío núm. 47 recorrerá el norte del país y en interacción con una línea seca en el noreste de México y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias con chubascos, descargas eléctricas, posible caída de granizo, y rachas de viento en las regiones mencionadas. Finalmente, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, además de zonas del centro y sur de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados podrían provocar estragos en las regiones afectadas. Por esta razón, los estados en alerta por ola de calor son los siguientes: