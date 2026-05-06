El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no descansa y mantiene vigente la alerta por tormentas eléctricas en México. En este contexto, la población mexicana recibió una serie de advertencias por un diluvio histórico que podría afectar a distintas regiones del territorio azteca durante las próximas 48 horas. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima confirmó cuáles son los estados del territorio azteca que se verán afectados por las intensas lluvias, los vientos fuertes y posible caída de granizo. El SMN confirmó para el jueves 7 y viernes 8 de mayo un diluvio histórico que afectará a los habitantes de ciertas entidades federativas del territorio azteca. Durante el miércoles, prevalecerá ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre el territorio mexicano, manteniéndose la onda de calor en distintos estados, tales como Durango (este y oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (este, centro y suroeste), Guerrero, Oaxaca (sur y este), Chiapas (centro y suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (oeste, centro y sur) y Zacatecas (norte y noreste). Así mismo, se prevén altas temperaturas en Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Querétaro (centro), Hidalgo (centro y sur), Puebla (suroeste), Tlaxcala (suroeste), Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Veracruz (centro), Tabasco (sur), Campeche (norte) y Yucatán (suroeste); finalizando a partir del jueves en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para el jueves y viernes, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará a la frontera norte de México, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el noreste y oriente del país, propiciando lluvias fuertes a puntuales intensas, así como rachas muy fuertes de viento en dichas regiones. El SMN advierte por lluvias fuertes, muy fuertes e intensas, que podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. En este sentido, los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados ocasionarán precipitaciones intensas en los siguientes estados: