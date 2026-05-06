La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se prevé estable en la mayor parte de la Península, salvo en el extremo norte, donde habrá cielos nubosos y precipitaciones, que podrían ser de nieve en montañas altas. Se esperan tormentas aisladas en el Pirineo oriental, Ibérica aragonesa y sureste. En Baleares, el tiempo será inestable con chubascos puntuales, especialmente en Mallorca. En otras regiones, los cielos serán poco nubosos o despejados, con aumento de nubosidad en el sur. En Canarias, se prevén cielos nubosos al norte y poco nubosos al sur, con probables chubascos en montañas. Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 5 y 21 grados y posibilidad de chubascos dispersos en la Sierra. Cielos poco nubosos con nubosidad en sierras y posibles lluvias débiles en el este; por la tarde se nublará en la vertiente mediterránea, mínimas sin cambios, máximas en ascenso y vientos flojos variables. El clima en Cataluña estará poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en zonas montañosas y posibilidad de chubascos en los Pirineos y el extremo nordeste, ocasionalmente con tormenta. Las temperaturas oscilarán entre los 6 grados de mínima y 24 grados de máxima, con heladas débiles en las zonas altas de los Pirineos. Habrá vientos moderados del noroeste en el Ampurdán y del litoral en Tarragona, rolando a sureste y sur en horas centrales. El clima en Aragón se presentará poco nuboso, con posibles chubascos y tormentas por la tarde-noche en las zonas de montaña. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente hasta los 2 grados, mientras que las máximas subirán hasta los 20 grados. Habrá heladas débiles en áreas altas de los Pirineos y vientos moderados del noroeste en la depresión del Ebro, que disminuirán a flojos por la tarde. En Asturias habrá cielos nubosos a cubiertos, brumas y niebla en la Cordillera, lluvias ocasionales más frecuentes a mediodía, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y viento flojo variable. Predominará un cielo poco nuboso con nubes de evolución que provocarán chubascos dispersos, especialmente en Mallorca y Menorca, donde por la tarde podrían ser fuertes y acompañados de tormenta. Habrá brumas matinales y posibles bancos de niebla. Las temperaturas oscilarán entre 12 grados durante la noche y un máximo de 23 grados durante el día. El viento será flojo del noreste, con brisas costeras que girarán a este por la tarde. Intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, con cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y el interior de las islas de la provincia occidental durante el mediodía, donde se esperan precipitaciones débiles, especialmente en La Palma. En el resto, cielos poco nubosos. Temperaturas entre 12 y 24 grados, con ligero a moderado descenso, más notable en las máximas de medianías y zonas altas. Viento moderado del nordeste y brisas en costas del suroeste. En la Comunidad Valenciana, intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en el interior; por la tarde chubascos débiles, localmente moderados con tormenta en el interior del tercio norte, temperaturas en descenso y viento flojo de este, moderado en horas centrales. En Castilla y León, se espera un clima con intervalos nubosos y brumas matinales, sin descartar precipitaciones dispersas por la tarde, especialmente en zonas de montaña. Las temperaturas mínimas estarán en torno a -1 grado y las máximas alcanzarán los 19 grados, con heladas débiles en áreas montañosas y viento flojo del norte o variable. En la mitad norte, el clima será mayormente despejado al inicio, con aumento de nubosidad en las horas centrales. En el resto, también se prevén cielos poco nubosos con algunas nubes altas y nubosidad de evolución, especialmente en zonas montañosas. Se pueden esperar chubascos dispersos en los sistemas Central e Ibérico y en las sierras de Albacete. Las temperaturas mínimas descenderán, alcanzando 1 grado, mientras que las máximas subirán hasta 24 grados. Al final del día, podría haber niebla dispersa en algunas áreas elevadas. Los vientos serán flojos y variables. En Madrid, cielos con intervalos de nubes medias y altas, temperaturas sin cambios (máx. 21°C, mín. 15°C) y vientos moderados de poniente. En Melilla, cielos con intervalos de nubes medias y altas, temperaturas con pocos cambios (máxima 21 °C, mínima 15 °C) y vientos flojos a moderados de poniente. Cielos nubosos con brumas y bancos de niebla al principio y al final del día; se esperan lluvias dispersas en el norte, tendiendo a remitir por la tarde, con temperaturas entre 4 y 17 grados. Por otro lado, Intervalos nubosos con chubascos en el extremo norte, posibles en el resto; temperaturas nocturnas sin cambios o en ligero descenso y diurnas en ligero ascenso, con viento flojo del norte y noroeste. En La Rioja, intervalos nubosos con posibles precipitaciones vespertinas en la sierra; mínimas en descenso, máximas sin cambios o en ligero ascenso, heladas débiles en el Ibérico y viento flojo a moderado del noroeste.