Las acciones de Cemex subieron cerca de 8% hasta 22.35 pesos por unidad (Ciudad de México 12:32 horas) en la Bolsa Mexicana de Valores, luego de que la Comisión Europea evalúa otorgar más derechos de emisión de CO₂ gratuitos a las industrias. Con este repunte, la cementera lidera las ganancias en la plaza bursátil mexicana. Además, registra su mejor sesión desde el 23 de abril, cuando subió 6.65% y cerró en 21.80 pesos, de acuerdo con datos de Bloomberg. Según un reporte de Reuters, la región prepara planes para ampliar la asignación gratuita de derechos de emisión en los próximos años, lo que podría representar ahorros de hasta US$4,600 millones en costos de carbono para las empresas. El anuncio se produce tres meses después de que el mercado entró en incertidumbre tras comentarios del canciller alemán, Friedrich Merz, quien cuestionó la eficacia del sistema de comercio de emisiones del bloque. El funcionario planteó la posibilidad de revisar o incluso posponer el mecanismo, al considerar que debe equilibrar la reducción de emisiones con el apoyo a la transición energética de las empresas. Las declaraciones generaron volatilidad y pusieron el foco en Cemex, que se ha posicionado como una de las compañías más avanzadas en descarbonización, facilitando su acceso a financiamiento verde y ventajas competitivas en Europa. En septiembre de 2020, Cemex Ventures —su brazo de capital de riesgo— firmó un acuerdo con Carbon Clean para desarrollar tecnología de captura de carbono para la industria cementera, con un costo estimado inferior a 30 dólares por tonelada de CO₂. En lo que va del año, los títulos de Cemex acumulan un alza de 7.6%, al pasar de 20.68 a 22.26 pesos por unidad, según Bloomberg.