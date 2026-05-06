La llegada de una fuerte tormenta marcará el tiempo en España este miércoles 6 de mayo. La situación vendrá acompañada de lluvias intensas, granizo y rachas de viento muy fuertes en varias provincias del país, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología. La alerta ya está activada en varias regiones del noreste, donde se esperan acumulaciones destacadas en poco tiempo. Este episodio forma parte de una semana marcada por la inestabilidad, con una sucesión de borrascas y cambios bruscos de temperatura. Aunque el miércoles habrá una leve tregua en algunas zonas, la fuerte tormenta volverá a intensificarse hacia el final de la semana, prolongando las precipitaciones en buena parte del país. La fuerte tormenta afectará principalmente al noreste peninsular, donde se concentran las lluvias intensas más relevantes. Aragón será una de las regiones más impactadas, con sus tres provincias bajo alerta por precipitaciones superiores a 15 litros por metro cuadrado en una hora. En Cataluña, las lluvias intensas se extenderán a casi todo el territorio. Las cuatro provincias del país dentro de esta comunidad registrarán acumulaciones que podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora, aunque la costa quedará más al margen. Navarra y la Comunidad Valenciana también estarán bajo alerta. En la Ribera del Ebro y en Castellón, la fuerte tormenta dejará precipitaciones intensas, granizo de hasta 2 centímetros y ráfagas de viento muy fuertes. La alerta amarilla será la protagonista ante la llegada de la fuerte tormenta. Este nivel indica riesgo bajo, pero puede generar incidencias puntuales en varias provincias del país, sobre todo por las lluvias intensas y el granizo. Las zonas de alerta incluyen Aragón, Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana. En todas ellas se esperan precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo, acompañadas de fenómenos adversos como ráfagas de viento. La AEMET advierte que estas condiciones pueden complicar la movilidad y generar acumulaciones de agua. Por eso, recomienda seguir la evolución de las previsiones y extremar la precaución. El miércoles será un día de transición. Aunque la fuerte tormenta perderá intensidad en algunas áreas, persistirá la inestabilidad en el norte y este, con posibles chubascos en zonas de montaña. En la mitad sur, el tiempo será más estable, con temperaturas más suaves. Sin embargo, en varias provincias del país, el ambiente seguirá siendo fresco para la época, con valores por debajo de lo habitual. A partir del jueves, la situación cambiará de nuevo. Una nueva borrasca aumentará la inestabilidad y reactivará la fuerte tormenta, con más lluvias intensas, granizo y viento. El fin de semana mantendrá este patrón, por lo que no se espera una mejora clara a corto plazo.