El descuento, según lo informado, podría ser considerable dependiendo del nivel salarial y del cálculo fiscal anual. A continuación, te contamos todos los detalles al respecto.

La temporada decembrina llega con una noticia que impactará a miles de empleados en México: el SAT aplicará retenciones de ISR sobre el aguinaldo de un amplio sector de trabajadores, reduciendo el monto final que recibirán este año.

El ajuste ha generado preocupación entre los asalariados, ya que muchos contaban con el aguinaldo completo para cubrir gastos de temporada, liquidar deudas o fortalecer su ahorro.

El descuento, según lo informado, podría ser considerable dependiendo del nivel salarial y del cálculo fiscal anual. A continuación, te contamos todos los detalles al respecto.

Quiénes serán afectados por el descuento del SAT en el aguinaldo

La retención confirmada por el SAT se enfocará en trabajadores que ganan entre 18,000 y 21,000 pesos mensuales. En este rango salarial, el aguinaldo se suma al ingreso acumulado del año y automáticamente se vuelve un monto sujeto al ISR, generando un descuento que reduce el pago neto.

El descuento, según lo informado, podría ser considerable dependiendo del nivel salarial y del cálculo fiscal anual. A continuación, te contamos todos los detalles al respecto.

El impuesto se aplica porque, al recibir el aguinaldo, el trabajador puede llegar a ubicarse en un tramo fiscal más alto dentro de la tabla anual del ISR. Esto significa que incluso si el empleado esperaba un ingreso extra libre de deducciones, terminará enfrentando una retención proporcional.

El impacto será más notorio entre asalariados de clase media, quienes suelen tener márgenes presupuestales ajustados y dependen del aguinaldo como un refuerzo económico importante. Por ello, el SAT recomienda revisar la nómina para confirmar el monto final recibido.

Cuánto dinero perderán los trabajadores

Para los trabajadores afectados, el ISR aplicado al aguinaldo puede representar una reducción importante del monto final, aunque la cifra exacta depende de la retención anual acumulada y de las prestaciones registradas en nómina.

Esta disminución impactará directamente el presupuesto de diciembre, ya que muchos trabajadores destinan el aguinaldo a compras navideñas, pagos de servicios o deudas, por lo que será necesario ajustar gastos y prioridades.

Si bien el cálculo lo realiza automáticamente el patrón, el empleado puede verificar que la retención esté aplicada conforme a la Ley del ISR.

Qué hacer si el SAT te descontó parte del aguinaldo: así puedes cuidar tu presupuesto