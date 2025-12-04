A continuación, te dejamos toda la información al respecto, junto con recomendaciones clave a tener en cuenta para el día de la marcha.

Este fin de semana, la Ciudad de México se prepara para una marcha masiva que recorrerá parte de sus avenidas principales, lo que podría complicar la circulación vehicular y peatonal.

Los organizadores confirmaron fecha y hora, y la convocatoria ya genera expectativa, además de alertas viales entre habitantes y autoridades .

La movilización promete concentrarse en puntos estratégicos de la capital, con un trayecto que recorrerá avenidas emblemáticas. Por ello, se recomienda planificar traslados con antelación o evitar las zonas afectadas. A continuación, te dejamos toda la información al respecto, junto con recomendaciones clave a tener en cuenta para el día de la marcha.

¿Qué es la Marcha del Tigre y cuándo será?

La movilización convocada para este sábado 6 de diciembre de 2025 recibe el nombre de “Marcha del Tigre”, y su concentración está prevista para las 09:00 horas.

El colectivo que la organiza sostiene que el propósito de dicha movilización es mostrar apoyo público al gobierno actual y a las políticas que impulsa, especialmente aquellas relacionadas con educación, movilidad social, acceso a oportunidades y participación juvenil.

Según sus propios comunicados, consideran que los jóvenes han sido históricamente “invisibles” en las discusiones públicas y que este gobierno, a diferencia de anteriores, les abrió espacios de representación y escucha, motivo por el cual quieren hacer visible su respaldo.

El nombre “Tigre” alude a una referencia política usada en discursos recientes, y busca simbolizar energía y determinación de sus convocantes. Se espera que la marcha arranque en el Ángel de la Independencia y termine en Zócalo de la Ciudad de México.

Por dónde pasará la movilización y qué calles evitar

El trayecto irá desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, transitando principalmente por la avenida Paseo de la Reforma, con dirección al centro histórico. Se prevé que el recorrido atraviese avenidas principales, lo que generará cortes y congestión en puntos sensibles de la ciudad.

Las autoridades locales ya advierten a automovilistas y usuarios de transporte urbano prever rutas alternas o evitar viajar durante el horario de la marcha, sobre todo en zonas cercanas al centro histórico.

Se recomienda planificar con antelación cualquier desplazamiento en CDMX este sábado, especialmente si se cruza Reforma, Juárez o el Zócalo, que serán zonas conflictivas para la movilidad.

Recomendaciones clave a tener en cuenta para la marcha