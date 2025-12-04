Con este aumento, que forma parte de un acuerdo tripartito entre el gobierno, empleadores y trabajadores, se marca uno de los ajustes económicos más importantes en los últimos tiempos.

Claudia Sheinbaum Pardo volvió a sorprendió al pueblo mexicano tras dar a conocer que el salario mínimo general en el país subirá un 13 % a partir del próximo 2026.

El anuncio llega en un contexto donde el poder adquisitivo de los trabajadores ha sido una prioridad. Según el gobierno, el incremento “no tendrá efectos en la inflación ni en los precios de los productos básicos”, y busca recuperar terreno tras años de desgaste económico.

Claudia Sheinbaum anunció un aumento del salario mínimo para 2026

El ajuste anunciado por Sheinbaum plantea que el salario mínimo general pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios. En términos mensuales, esto equivale a 9.582,47 pesos.

En la zona libre de la frontera norte el incremento será menor, de 419.88 a 440.87 pesos diarios, pero alcanza un salario mensual de 13.409,80 pesos.

Las autoridades destacan que con este ajuste el salario mínimo recuperará una parte importante de su poder adquisitivo: “es el nivel más alto registrado desde 1980”.

Cómo se logró el acuerdo

El ajuste fue producto de un acuerdo entre gobierno, empleadores y sindicatos, a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). Durante su anuncio, Sheinbaum resaltó que el consenso muestra voluntad de avanzar en justicia social sin comprometer la estabilidad económica.

El sector empresarial también respaldó el aumento, destacando que permite mejorar los ingresos sin generar presión inflacionaria ni afectar el empleo

Para las autoridades, el incremento representa un paso más en una estrategia sostenida para que el salario mínimo se aproxime a cubrir el costo de canastas básicas, con miras a consolidar mejores condiciones de vida para los trabajadores.

Un alivio para los trabajadores

Con este nuevo salario, un trabajador con ingresos mínimos verá una mejora real en su poder adquisitivo, lo que puede traducirse en mayor capacidad de consumo y bienestar familiar. El aumento de 13 % llega tras años de ajustes sostenidos, lo que ha contribuido a recuperar parte del terreno perdido por los salarios frente a la inflación.

Además, la medida busca reducir la desigualdad y el riesgo de pobreza, beneficiando especialmente a quienes históricamente han percibido sueldos bajos.