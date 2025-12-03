Ante la reactivación de este mecanismo de fiscalización, te contamos a continuación quiénes son los que podrían ser los primeros en recibir estas visitas

El SAT confirmó que retomará las visitas domiciliarias para supervisar el cumplimiento de obligaciones fiscales en México, un procedimiento que suele generar dudas entre contribuyentes de todo el país.

Aunque en redes sociales circularon versiones sobre operativos masivos “casa por casa”, la autoridad aclaró que las revisiones serán selectivas y solo aplicarán cuando existan indicios de posibles irregularidades.

Ante la reactivación de este mecanismo de fiscalización, te contamos a continuación quiénes son los que podrían ser los primeros en recibir estas visitas, y qué recomendaciones tener en cuenta si la autoridad fiscal toca tu puerta.

¿Quiénes podrían ser los primeros en recibir una visita del SAT en 2026?

Aunque el SAT aún no ha publicado una lista oficial, los contribuyentes con grandes inconsistencias entre lo declarado y lo registrado en facturación, cuentas bancarias o plataformas digitales podrían ser los primeros en recibir estas visitas.

También, los negocios que manejan mucho efectivo o presentan variaciones inusuales en sus ingresos podrían ser grandes candidatos a encabezar la lista.

Además, la autoridad suele priorizar a responsables solidarios y terceros vinculados con contribuyentes ya bajo revisión, como asesores fiscales o instituciones financieras relacionadas. Finalmente, quienes tengan aclaraciones pendientes o requerimientos previos sin responder suelen colocarse entre los primeros casos del año.

¿Qué puede hacer el SAT en una visita domiciliaria?

El SAT puede acudir al domicilio de cualquier contribuyente cuando existen “motivos fundados”: inconsistencias en declaraciones, discrepancias en facturación o dudas sobre el domicilio fiscal registrado . Estas revisiones no implican operativos masivos, sino auditorías puntuales seleccionadas con base en criterios de riesgo fiscal.

El personal autorizado debe presentar una orden de visita debidamente fundamentada, junto con identificación oficial. El contribuyente tiene derecho a verificar que quien llega realmente trabaje para el SAT mediante el portal oficial.

Durante la visita, se puede examinar contabilidad, bienes o facturas, así como comprobar que los ingresos declarados coincidan con la realidad fiscal.

Qué hacer ante una visita del SAT