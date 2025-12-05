El SAT confirmó nuevos criterios para deducir el pago de impuestos en México

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) adelantó una excelente noticia para los contribuyentes de México: la posibilidad de deducir los gastos personales y, por ende, pagar menos impuestos. Se trata de una iniciativa que entrará en vigor en 2026, por lo que aún se aguardan detalles.

La deducción de gastos personales continúa siendo uno de los mecanismos más efectivos para que las personas físicas disminuyan de forma legal el pago de impuestos en México. Con los ajustes fiscales previstos para 2026, el SAT mantendrá vigentes varios conceptos que pueden restarse del Impuesto Sobre la Renta (ISR), siempre que se cumplan los lineamientos correspondientes.

Gastos deducibles del SAT en México

Conoce los rubros que permanecerán autorizados para el próximo ejercicio y sácale provecho a la medida del organismo. Ten en cuenta los lineamientos para acceder.

¿Cuáles son las exenciones personales para el año 2026?

A continuación, los gastos tradicionales que seguirán aplicando como deducción personal:

Salud

Educación

Vivienda

Ahorro

Gastos médicos y hospitalarios (consultas, tratamientos y análisis clínicos)

Los contribuyentes a reducir su carga fiscal al presentar la Declaración Anual del ejercicio corriente.

También continúan siendo deducibles los gastos funerarios dentro de los márgenes establecidos por la ley. A ello se agregaron los donativos a instituciones autorizadas y el pago de primas de seguros de gastos médicos mayores.

¿Qué gastos escolares son deducibles de impuestos?

En el ámbito educativo, permanecerá la deducción de colegiaturas desde preescolar hasta bachillerato, además del transporte escolar cuando sea obligatorio.

El organismo fiscal también conservará los beneficios fiscales aplicables a los intereses reales pagados por créditos hipotecarios, a los depósitos en cuentas especiales para el ahorro y a las aportaciones voluntarias o complementarias al fondo de retiro.

¿Qué se necesita para que un gasto sea deducible?

Para que un gasto se considere válido como deducción, el SAT exige una serie de condiciones que deben cumplirse de forma íntegra. Es indispensable contar con el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente, correctamente emitido y que describa con precisión el servicio o concepto adquirido.

La factura debe incluir el RFC del contribuyente sin errores y detallar el tipo de servicio pagado. Además, el pago debe realizarse mediante los métodos autorizados:

Transferencia electrónica Tarjetas de crédito o débito Cheque nominativo a nombre de quien realizará la deducción

¿Cuánto es lo máximo que me puedo deducir?

Se establece que el total permitido por deducciones personales no puede superar el valor anual de las Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes en el ejercicio o el 15% de los ingresos acumulados, incluidos los exentos. Se aplicará siempre el tope que resulte menor.

Con estas disposiciones, los contribuyentes podrán organizar mejor sus gastos durante 2026 y aprovechar plenamente los beneficios fiscales disponibles.