El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que reforzará las auditorías en los próximos días, poniendo especial atención en ciertos comportamientos detectados de manera recurrente. La medida busca fortalecer la recaudación y combatir irregularidades fiscales. En este contexto, el organismo detalló una serie de conductas que podrían activar alertas automáticas. Se trata de prácticas que, aunque habituales, pueden derivar en revisiones si no están debidamente justificadas. El SAT identificó las principales 11 conductas que pueden detonar auditorías, relacionadas con inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios. El SAT refuerza auditorías con una estrategia más estricta basada en tecnología que monitorea en tiempo real la actividad financiera de los contribuyentes. Con datos que reportan bancos y otras instituciones, puede cruzar información y detectar inconsistencias con mayor precisión, incluso mediante sistemas automatizados que generan alertas sin denuncias previas. Este enfoque busca mayor transparencia y cumplimiento fiscal, aunque también implica un control más riguroso sobre las operaciones cotidianas.