Un nuevo movimiento militar de China encendió las alertas a nivel global y volvió a poner en foco uno de los conflictos más sensibles del escenario internacional. El despliegue incluyó decenas de aviones de combate y buques de guerra en una zona estratégica clave. La maniobra, que se produce tras una breve pausa en las operaciones, reaviva la tensión entre la potencia asiática y un territorio cuya soberanía sigue en disputa. El episodio genera preocupación por el riesgo de una escalada con impacto político y económico a nivel global. El gobierno de China lanzó 26 aviones de combate y movilizó 7 buques de guerra en las inmediaciones de Taiwán. Este tipo de maniobras forma parte de una estrategia sostenida de presión militar. Las incursiones incluyeron vuelos en zonas sensibles del estrecho del territorio, un punto clave para la seguridad regional. Estas acciones suelen ser interpretadas como señales de advertencia política y militar. El despliegue se produjo tras una pausa de 10 días en este tipo de operaciones, lo que refuerza la percepción de un nuevo aumento en la tensión. China considera a Taiwán como parte de su territorio, pese a que la isla funciona con un gobierno autónomo. Este desacuerdo es uno de los focos de conflicto más sensibles a nivel global. Desde hace años, Beijing ha incrementado la presión política, diplomática y militar para reforzar su reclamo. Las maniobras militares son una de las principales herramientas en esa estrategia. Para Taiwán, estas acciones representan una amenaza directa a su soberanía. La situación mantiene en alerta a aliados internacionales y organismos multilaterales. El aumento de la actividad militar genera preocupación internacional y podría afectar no solo a Asia, sino al equilibrio global. El estrecho de Taiwán es clave para el comercio, por lo que cualquier conflicto tendría efectos económicos inmediatos. En este contexto, el despliegue de China vuelve a encender las alertas sobre una posible escalada. Los próximos días serán clave para medir el alcance de la crisis.