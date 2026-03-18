El salario mínimo en México vuelve a actualizarse con un incremento confirmado para 2026, enfocado en una categoría laboral puntual. La medida fue anunciada por autoridades laborales y ya fija nuevos montos según la zona del país. Frente a dicho escenario, es importante aclarar que el ajuste no será uniforme: varía entre la Zona del Salario Mínimo General y la Zona Libre de la Frontera Norte. Esta diferencia responde a las condiciones económicas y al costo de vida de cada región. El incremento aplica específicamente a las y los secretarios auxiliares, quienes verán un aumento en su ingreso mínimo diario a partir de 2026. Se trata de un ajuste diferenciado según la región. En la Zona del Salario Mínimo General (ZSMG), el aumento es del 13%. Esto representa una mejora más significativa en comparación con otras zonas del país. Por su parte, en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), el incremento es del 5%. Aunque es menor en porcentaje, se mantiene sobre un salario base más alto. Este ajuste forma parte de la política de actualización salarial que busca mejorar las condiciones laborales en sectores específicos. El nuevo esquema ya establece los montos diarios para ambas zonas del país, definiendo el ingreso mínimo de este grupo de trabajadores. En la Zona del Salario Mínimo General, el salario será de 374.60 pesos diarios y aplica en la mayor parte del territorio. En la Zona Libre de la Frontera Norte, asciende a 440.87 pesos diarios, manteniéndose como la región con mayor remuneración. Esta diferencia regional se mantiene como un elemento central dentro del sistema salarial en México.