La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ya no será obligatorio ser mexicano por nacimiento para acceder a ciertos cargos dentro del sector público. El fallo elimina una restricción que durante años limitó el acceso a puestos vinculados con el control del gasto estatal y podría impactar también a mexicanos que viven en Estados Unidos, incluidos quienes tienen doble nacionalidad o ciudadanía por naturalización. En particular, la resolución invalidó la norma que exigía ser mexicano por nacimiento para encabezar la Auditoría Superior de Durango y confirmó que la Constitución no permite imponer requisitos de nacionalidad que no estén previstos en la legislación federal. El pleno de la SCJN concluyó que el Congreso del estado de Durango se excedió en sus atribuciones al establecer que quien encabezara la Auditoría Superior debía ser mexicano por nacimiento y no contar con otra nacionalidad. Para el tribunal, ese requisito representaba una distinción injustificada que limitaba el acceso a un cargo público. Con esta decisión se invalidó parte del artículo 97, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado de Durango. La Corte reiteró que solo la Constitución o las leyes federales pueden establecer qué cargos deben reservarse exclusivamente para mexicanos por nacimiento. Con la eliminación de este requisito, el cargo queda abierto a más ciudadanos mexicanos, incluidos quienes viven en el extranjero. Esto incluye tanto a personas naturalizadas como a quienes tienen doble nacionalidad, una situación frecuente entre mexicanos que residen en Estados Unidos. Para aspirar al puesto, la ley ahora solo exige cumplir con condiciones generales como: Además, el máximo tribunal ordenó al Congreso de Durango modificar su legislación y reiteró que los estados no pueden imponer restricciones de nacionalidad para cargos públicos si la Constitución no las establece.