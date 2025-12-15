Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, miles de estudiantes en México recibirán una buena noticia: el Banco del Bienestar inició la dispersión de recursos económicos destinados a quienes forman parte del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

En específico, se trata de un depósito que busca mantener a los estudiantes de educación superior, que cursan sus carreras en instituciones públicas ubicadas en zonas con altos niveles de marginación, en las aulas y evitar que las dificultades económicas los obliguen a abandonar sus sueños profesionales.

El apoyo económico de 5,800 pesos puede utilizarse libremente para cubrir gastos como transporte, alimentación, materiales de estudio o renta, siempre que el estudiante permanezca inscrito en una institución pública prioritaria. Fuente: Gobierno de México.

¿5,800 pesos en tu cuenta bancaria? Esto es lo que debes saber del depósito

El monto de 5,800 pesos corresponde al apoyo bimestral que otorga el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. Este recurso está diseñado exclusivamente para estudiantes de licenciatura o técnico superior universitario que asisten a escuelas públicas consideradas prioritarias por las autoridades federales.

Los beneficiarios son jóvenes de hasta 29 años que no cuentan con otras becas federales de tipo educativo y que provienen de contextos de vulnerabilidad económica. El dinero puede utilizarse libremente para cubrir gastos relacionados con la educación: transporte, alimentación, materiales de estudio o incluso renta.

Lo más importante es que el apoyo económico no está condicionado a un promedio académico específico. El único requisito fundamental es permanecer inscrito y continuar asistiendo a clases, lo que refleja el objetivo central del programa: mantener a los jóvenes estudiando sin presionarlos con exigencias de calificaciones.

Calendario de pagos: revisa cuándo te toca cobrar según tu apellido

El Banco del Bienestar organiza los depósitos de manera escalonada para evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros automáticos. Entre el 15 y el 18 de diciembre se realizarán los pagos según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera: el lunes 15 corresponde a quienes tienen apellidos que inician con N, Ñ, O, P y Q. El martes 16 es el turno de la letra R, mientras que el miércoles 17 se deposita para la letra S. Finalmente, el jueves 18 se completa el calendario con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

No es necesario realizar ningún trámite adicional. El dinero se deposita automáticamente en la tarjeta del Banco del Bienestar vinculada con el programa. Si el depósito no aparece en la fecha indicada, se recomienda verificar el saldo en los días posteriores o contactar los canales oficiales del banco.

Los depósitos se realizan de forma escalonada entre el 15 y el 18 de diciembre, según la letra inicial del primer apellido, directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. Fuente: Shutterstock.

Alertas de seguridad: cómo proteger tu apoyo económico de fraudes

Las autoridades emitieron advertencias importantes para proteger a los beneficiarios de posibles fraudes. El apoyo económico nunca se entrega en efectivo ni a través de intermediarios o gestores. El único medio legítimo para recibir el recurso es la tarjeta bancaria oficial del programa.

Cualquier mensaje de texto, llamada telefónica o correo electrónico que solicite datos personales, números de cuenta o claves de acceso debe considerarse sospechoso. Los estafadores suelen hacerse pasar por funcionarios del Banco del Bienestar o de la Secretaría de Bienestar para engañar a los estudiantes.

Si existe alguna duda sobre el estado del depósito o la vigencia de la tarjeta, lo recomendable es acudir directamente a una sucursal del Banco del Bienestar o comunicarse a través de sus canales verificados en redes sociales oficiales.