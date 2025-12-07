En medio de un escenario internacional marcado por la desigualdad y la inflación, hay un país pequeño de América Latina que logró posicionarse como una referencia de estabilidad, bienestar y desarrollo humano.

Según el Índice de Calidad de Vida 2025 de Numbeo, esta nación no solo encabeza el ranking regional, sino que también supera a países considerados potencias mundiales en varios indicadores clave.

El país en cuestión es Uruguay, una nación de apenas 3,5 millones de habitantes que se consolidó como uno de los lugares más equilibrados para vivir en todo el continente.

El país de América Latina con las mejores condiciones de vida

El informe internacional revela que Uruguay obtuvo un índice de 139,81, la puntuación más alta de América Latina en 2025. Este desempeño destaca especialmente frente a países como Chile, Costa Rica y México, que tradicionalmente lideraban este tipo de mediciones.

Imagen: archivo.

Las variables evaluadas por el ranking abarcan aspectos esenciales del bienestar cotidiano:

Seguridad ciudadana

Sistema de salud

Costo de vida

Poder adquisitivo

Contaminación ambiental

Clima

Vivienda

Tiempo de traslado

Calidad del entorno urbano

La combinación de estos factores genera un panorama favorable que explica por qué Uruguay se convirtió en uno de los destinos preferidos para quienes buscan estabilidad, tranquilidad y servicios de calidad dentro de América Latina.

Los cinco elementos clave que impulsan a Uruguay al primer puesto

De acuerdo con los análisis recientes, hay cinco razones concretas que explican el liderazgo uruguayo:

1. Bajos niveles de criminalidad

En comparación con sus vecinos, Uruguay mantiene índices de seguridad muy superiores al promedio regional, lo cual se traduce en un entorno cotidiano más previsible y tranquilo.

2. Estabilidad política y social

Su estructura institucional sólida y la baja volatilidad política lo diferencian del resto del continente.

3. Servicios urbanos eficientes

Infraestructura en expansión, transporte ordenado y una planificación urbana que mejora cada año son puntos destacados en el informe.

4. Sistema de salud accesible

La cobertura médica es amplia y el acceso a prestaciones es considerado uno de los mejores de la región.

5. Entorno ambiental favorable

Con un clima moderado, buena calidad del aire y menos contaminación que otras capitales latinoamericanas, Uruguay sobresale en uno de los indicadores más valorados del ranking.

Uruguay: ejemplo de crecimiento sostenido

El informe de Numbeo 2025 muestra que Uruguay no solo lidera hoy, sino que viene escalando posiciones desde hace varios años. Su tendencia positiva se mantiene firme gracias a mejoras constantes en transporte, urbanismo, calidad ambiental y sanidad.

Mediciones recientes indican:

Poder adquisitivo: 55,22

Seguridad: 48,01

Sanidad: 68,57

Clima: 98,04

Costo de vida: 46,33

Acceso a la vivienda: 13,01 en relación precio/ingresos

Tránsito: 39,52

Contaminación: 43,49

Estos datos consolidan la imagen de un país estable y con un ecosistema urbano que favorece el desarrollo personal y laboral.

Ranking: los países con mejor calidad de vida en América Latina en 2025

Según Numbeo, así queda conformado el ranking regional: