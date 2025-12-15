El SAT recorrerá casa por casa a los jubilados y pensionados que no hagan este trámite obligatorio.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha confirmado la implementación de visitas casa por casa dirigidas a contribuyentes de la tercera edad. Esta medida busca verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias y corroborar que los pensionados declaren adecuadamente sus ingresos ante el fisco mexicano.

La confirmación oficial significa que los adultos mayores jubilados no están exentos de los procedimientos de revisión fiscal. Mientras mantengan su estatus como contribuyentes activos, la legislación tributaria los sujeta a estas verificaciones domiciliarias que realiza la autoridad fiscal.

Por qué el SAT visita casa por casa a jubilados

El SAT fundamenta estas visitas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que ampara legalmente los procedimientos administrativos de fiscalización. Esta disposición faculta al organismo para presentarse en el domicilio de cualquier contribuyente, ya sea persona física o moral, cuando existan razones justificadas para comprobar la veracidad de los datos proporcionados en sus declaraciones.

Cuáles son los derechos fundamentales durante la visita del SAT

Los pensionados cuentan con garantías específicas durante el proceso de fiscalización. Tienen derecho a:

ser informados clara y detalladamente sobre sus derechos y obligaciones fiscales

recibir la Carta de Derechos del Contribuyente Auditado, documento que detalla todas sus garantías legales durante la revisión.

corregir su situación fiscal presentando una declaración normal o complementaria desde el inicio de la revisión hasta antes de que se notifique la resolución con el monto de contribuciones omitidas

solicitar la conclusión de la visita si la autoridad determina que todas las obligaciones han sido subsanadas.

Asesoría gratuita y plazos legales

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores consagra en su artículo 5, fracción II, inciso c, el derecho fundamental a recibir asesoría gratuita. Este recurso resulta invaluable para los pensionados que enfrentan procesos de fiscalización y necesitan orientación profesional sin costo adicional.

SAT recorre casa por casa de jubilados y pensionados por estos motivos.

Cuáles son las consecuencias de no regularizar la situación fiscal

Si el pensionado no corrige completamente las inconsistencias detectadas, el SAT emitirá una resolución y podría aplicar multas. Las sanciones pueden alcanzar el 20% del monto omitido si el pago se realiza antes de la notificación del acta final, o el 30% si el pago se efectúa después de la notificación pero antes de la liquidación.

Es posible solicitar facilidades de pago a plazos hasta por 36 meses o diferido hasta por 12 meses, siempre garantizando el interés fiscal correspondiente. La ley establece un plazo máximo de seis meses para que las autoridades determinen las contribuciones omitidas; si este periodo expira sin resolución, se considerará que no existe deuda fiscal por el periodo revisado.