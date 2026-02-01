Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 1 de febrero.

Estas son las efemérides del 1 de febrero

1931: Nace en Sverdlovsk (actual Rusia) Boris Yeltsin, que será presidente de Rusia entre 1990 y 1999 y el primero en ser elegido democráticamente. En esa década, llevará a su país a una transición política y económica.

(Hace 95 años)

1901: Nace en Cádiz (Ohio, EE.UU.) el actor estadounidense Clark Gable, ganador del Oscar en 1935 por "Sucedió una noche".

(Hace 125 años)

1894: En Cape Elizabeth (EE.UU.), nace el director y productor de cine norteamericano John Ford que ganará el Oscar de Hollywood en cuatro ocasiones: "El delator", de 1935. "Las uvas de la ira", de 1940. "Qué verde era mi valle", de 1941. "El hombre tranquilo" de 1952, todas obras maestras del séptimo arte.

(Hace 132 años)

1944: Fallece en Nueva York (EE.UU.) Pieter Cornelis Mondriaan, conocido como Piet Mondrian, pintor vanguardista holandés. Evolucionó desde el naturalismo y el simbolismo hasta la abstracción de la cual fue pionero junto a los rusos Vasily Kandinsky y Kasimir Malevich.

(Hace 82 años)

1932: En San Salvador (República de El Salvador) es fusilado el revolucionario y político comunista salvadoreño Agustín Farabundo Martí. Su figura será símbolo de lucha y resistencia.

(Hace 94 años)

1908: En Portugal, la familia real regresa del palacio de Vila Viçosa a Lisboa en un carruaje de caballos en el que van el rey Carlos I y su familia. Al pasar por la plaza Terreiro do Paço se efectúan varios disparos desde la multitud. El rey es alcanzado y muere al instante. También su heredero y primogénito Luís Felipe resulta mortalmente herido y el príncipe Manuel es alcanzado en un brazo. Los asesinos son muertos a tiros en el mismo lugar por guardaespaldas y más tarde serán identificados como miembros del Partido Republicano. Aproximadamente media hora después del trágico atentado, el príncipe Luis Felipe fallecerá. Días después, Manuel será proclamado rey de Portugal bajo el nombre de Manuel II, siendo el último de la dinastía de los Braganza.

(Hace 118 años)

1851: Fallece en Londres (Reino Unido) la escritora británica Mary Wollstonecraft Shelley, casada con el famoso poeta Romántico Percy Bysshe Shelley. Su obra principal es "Frankenstein, o El moderno Prometeo", publicada en 1818 y considerada por muchos como la primera novela del género de la Ciencia Ficción.

(Hace 175 años)

1733: Muere en Varsovia, Augusto II de Polonia y se inicia una lucha por la sucesión en la que las potencias de Rusia y Austria apoyarán a Augusto III mientras que Francia lo hará con Estanislao.

(Hace 293 años)

1328: Muere en Vincennes (Francia) sin heredero varón, Carlos IV el Hermoso, tercer hijo del rey de Francia y de Navarra, Felipe IV, el Hermoso y de la reina Juana I de Navarra, sucedió en 1322 a su hermano Felipe V. Último rey del linaje de los Capetos. Al encontrarse las arcas vacías, durante su reinado incrementó los impuestos, reforzó la autoridad real y sometió a los nobles.

(Hace 698 años)

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Boris Yeltsin en 1931, ya que se convirtió en el primer presidente democráticamente elegido de Rusia y lideró una crucial transición política y económica en el país durante la década de 1990.