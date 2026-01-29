Las lluvias intensas que se registraron en distintos estados de México en 2025 trajeron desbordamientos, inundaciones y deslaves. (Foto: Archivo)

El riesgo climático creció, pero la protección del patrimonio prácticamente no se movió pues una proporción muy pequeña de hogares mexicanos contrató algún tipoi de seguro o póliza para el hogar, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas.

En entrevista con El Cronista, Carlos Peña, presidente de la AMASFAC, dijo que en 2025, mientras México enfrentaba más lluvias torrenciales, sismos y eventos extremos, menos de 6% de las viviendas del país estuvo asegurado con una póliza de hogar, lo que deja a la gran mayoría de los hogares expuesta a pérdidas totales ante un desastre.

Peña señaló que, pese al mayor riesgo climático, las aseguradoras mantuvieron sin cambios las coberturas tradicionales de los seguros de hogar durante 2026, al tiempo que descartó impactos fiscales por la discusión sobre un posible incremento del IVA.

“Las coberturas como tal siguieron siendo las mismas de hace muchos años. No se puede decir que haya una cobertura climática nueva; lo que ha habido son ajustes en condiciones y algunos beneficios adicionales”, afirmó Peña.

Detalló que las pólizas continuaron cubriendo afectaciones por lluvias, huracanes y sismos, así como daños al inmueble, contenidos, robo y responsabilidad civil, y que algunas aseguradoras eliminaron el coaseguro en eventos catastróficos.

“Hay compañías que te dicen: te doy la póliza y te quito el coaseguro en terremotos y fenómenos hidrometeorológicos, y solo te dejo deducibles. Eso es muy bueno porque, en caso de una pérdida total, te ahorras muchísimo dinero”, explicó.

Añadió que algunas aseguradoras también comenzaron a ofrecer indemnizaciones con base en el valor comercial del departamento y no únicamente en el valor de reposición, lo que permitió reconocer la plusvalía del inmueble.

“Normalmente te pagan a valor de reposición, que no toma en cuenta la plusvalía. Hoy hay productos que ya cubren el valor comercial del departamento y eso te permite tener una mejor protección del patrimonio”, señaló.

Ajustes en tarifas y riesgo climático

Peña explicó que, aunque no se modificaron las coberturas, el aumento de eventos climáticos sí influyó en el mercado a través de ajustes en tarifas y en el endurecimiento del reaseguro internacional.

“Cuando vienen fenómenos catastróficos fuertes, a nivel mundial se endurece el reaseguro. Las compañías y los reaseguradores saben que los fenómenos cada vez nos van a pegar más y tienen que estar preparados”, dijo.

Subrayó que, a diferencia de los grandes eventos puntuales, las afectaciones por lluvia representaron uno de los mayores impactos para el sector asegurador.

“Lo que más nos impacta a nivel mundial es el tema de las afectaciones por lluvia. Eso ocurre todo el año y, en muchas zonas, afecta más que un catastrófico grande”, señaló .

En México, las condiciones de deducibles y coaseguros variaron según la zona del país, tanto por riesgo sísmico como por exposición a fenómenos hidrometeorológicos.

“Dependiendo de la zona sísmica o de costa, te puede tocar un coaseguro del 10% o del 30%, con deducibles distintos. Incluso edificios vecinos pueden tener condiciones diferentes”, explicó.

Sin impacto por IVA y con baja penetración

Respecto a la discusión fiscal, el directivo aseguró que el posible incremento del IVA no tuvo efecto en los seguros de hogar.

“El hogar no va a impactar. No se habló de un incremento por IVA ni por una situación regulatoria. Lo que hubo fueron ajustes en tarifas, nada más”, afirmó.

Añadió que esta estabilidad contrastó con la baja penetración del seguro de hogar en el país, ya que de ese 6% de viviendas aseguradas, aproximadamente la mitad contó con pólizas contratadas de manera obligatoria por créditos hipotecarios.

“Un 3% está asegurado por créditos y el otro 3% es particular. Realmente la penetración del seguro de hogar sigue siendo muy baja”, puntualizó.

Contratar por cobertura y no por precio

De cara a 2026, Peña recomendó a los usuarios priorizar las coberturas sobre el precio y asegurar el valor real del patrimonio, especialmente en un contexto de mayor riesgo climático.

“Hay gente que asegura solo en septiembre por el tema del sismo y luego cancela la póliza, cuando en realidad tiembla todo el año”, advirtió.

Insistió en revisar deducibles, coaseguros y sumas aseguradas, así como la cobertura de responsabilidad civil.

“Si tu casa vale dos millones de pesos, ¿por qué quieres que te paguen quinientos mil? Por ahorrarte en la póliza. Hay que invertirle a la cobertura y no ver solo el precio”, afirmó.

Finalmente, recomendó contratar seguros con asesoría especializada.

“Lo ideal es tener una buena póliza, con coberturas adecuadas y un buen agente de seguros. Asegurar tu patrimonio es proteger todo el esfuerzo que te costó construirlo”, concluyó.