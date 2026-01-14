El nuevo esquema de registro establece un plazo determinado, y podría derivar en la suspensión del servicio para quienes no completen el trámite a tiempo.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la implementación de un registro obligatorio de líneas telefónicas con una fecha límite definida, como parte de una estrategia de control y ordenamiento del padrón de usuarios móviles.

La medida, con un plazo definido para completar el trámite y requisitos específicos, busca ordenar el padrón de usuarios y ajustar la titularidad de los celulares a la información oficial.

Este nuevo esquema ha generado consultas sobre cómo hacer el registro, qué documentación se necesita y qué ocurrirá si no se cumple antes de la fecha límite, lo que coloca al trámite como una de las búsquedas más frecuentes entre los usuarios de telefonía móvil.

Qué exige el registro obligatorio de celulares de Sheinbaum y por qué se implementó

El nuevo registro obligatorio establece que cada línea telefónica, tanto de prepago como de plan, deberá quedar vinculada a una identificación oficial vigente y a la CURP del titular , ya sea de forma presencial o mediante las plataformas digitales de las compañías telefónicas.

El nuevo esquema de registro establece un plazo determinado, y podría derivar en la suspensión del servicio para quienes no completen el trámite a tiempo. Freepik

La medida fue formalizada tras la publicación de los lineamientos aprobados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que exige la identificación verificable de todos los números móviles activos en el país.

Según las autoridades, el objetivo es facilitar investigaciones por delitos como extorsión y fraude telefónico, al contar con un padrón actualizado, aunque la iniciativa también abrió debate sobre la protección de datos personales.

Qué pasa si no registras tu línea antes de la fecha límite

Las líneas que no completen el registro obligatorio antes del 30 de junio de 2026 serán suspendidas automáticamente, lo que implica quedarse sin llamadas, mensajes ni datos móviles. El servicio solo permitirá llamadas de emergencia hasta que el usuario regularice la situación.

Las autoridades y las compañías telefónicas aclararon que la medida aplicará tanto a líneas de prepago como de plan y que no habrá prórrogas, por lo que recomiendan realizar el trámite con anticipación para evitar el bloqueo.

Cómo registrar tu línea telefónica paso a paso

Ingresar a la plataforma oficial que habilite el gobierno federal para el registro de líneas móviles. Vincular cada número telefónico con la CURP del titular, ya sea persona física o moral. Cargar los datos personales solicitados, como nombre completo y fecha de nacimiento, tal como figuran en la CURP. Confirmar la información y validar el registro dentro del plazo establecido por las autoridades. Esperar la confirmación oficial que acredite que la línea quedó correctamente registrada y activa.

Requisitos para registrar tu línea y evitar el bloqueo