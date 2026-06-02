Buscan voluntarios para vivir gratis entre las montañas y ofrecen trabajo asegurado.

Un pueblo de España ofrece casa gratis, trabajo asegurado e internet a familias que quieran mudarse. A cambio, ofrece vivienda gratuita, empleo estable y un entorno natural entre montañas.

Arenillas, un pequeño pueblo de la provincia de Soria, en Castilla y León, busca voluntarios dispuestos a instalarse de forma permanente y revitalizar su comunidad.

Buscan voluntarios para vivir gratis entre las montañas y ofrecen trabajo asegurado. Foto: Ayuntamiento de Soria

Cómo es el pueblo español que ofrece vivienda gratis y trabajo

Con apenas 40 habitantes censados, Arenillas es un reflejo de los desafíos que enfrenta la España rural. Durante décadas, la despoblación ha sido una amenaza constante: los jóvenes se marchan a las ciudades en busca de oportunidades y el pueblo lucha por mantener su actividad durante todo el año.

Frente a ese escenario, el ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas han tomado medidas. Tras rehabilitar siete viviendas en los últimos años, ahora ponen a disposición una casa municipal completamente equipada y sin coste de alquiler para la familia seleccionada.

Qué incluye la propuesta

La oferta va bastante más allá de una vivienda gratuita.

Empleo estable

La familia seleccionada recibirá un empleo estable como albañil para el mantenimiento y rehabilitación de edificios municipales, un trabajo fijo que cubre necesidades reales del patrimonio rural y proporciona ingresos seguros.

Además, se le ofrecerá la posibilidad —no obligatoria— de gestionar el bar o centro social del pueblo, un espacio de encuentro para vecinos, celebraciones y actividades culturales que funciona como complemento al salario.

Transporte al colegio

Los niños contarán con transporte escolar gratuito al colegio comarcal de Berlanga de Duero, ubicado a 20 kilómetros, gestionado por la Junta de Castilla y León.

Conectividad

El paquete se completa con conexión a internet mejorada, pensada también para quienes quieran combinar el trabajo local con el teletrabajo. Todo esto, en un entorno natural de montañas y valles de Soria, ideal para quienes buscan una vida más tranquila y alejada del estrés urbano.

Requisitos para postulares: cuál es la familia ideal

La iniciativa está orientada a familias con hijos en edad escolar que busquen un cambio de vida real y se comprometan a quedarse a largo plazo.

Buscan voluntarios para vivir gratis entre las montañas y ofrecen trabajo asegurado. Foto: Ayuntamiento de Soria

El ayuntamiento prioriza perfiles motivados por integrarse a la comunidad y contribuir a mantener vivo el entorno rural, no a turistas temporales ni a personas solas.

Para postularse, hay que contactar al Ayuntamiento de Arenillas a través de su página web oficial y enviar una solicitud detallada con información sobre la situación familiar, las motivaciones y la experiencia, especialmente en albañilería o gestión de espacios sociales.

Las candidaturas serán evaluadas priorizando el compromiso a largo plazo y la presencia de niños en el grupo familiar. Dado el enorme volumen de interés registrado, se recomienda actuar con rapidez.