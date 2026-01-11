El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México confirmó a través de sus canales oficiales de comunicación que implementará mejores prácticas de transparencia durante el corriente año en el marco del establecimiento de condiciones equitativas para los contribuyentes a la hora de invertir y pagar impuestos.

En este contexto, el organismo recaudador confirmó que auditará principalmente a los ciudadanos del país que incumplan con la normativa vigente o adopten determinadas conductas.

Para saber en qué casos el SAT llevará a cabo una revisión de los contribuyentes mexicanos, se aconseja tomar nota de la lista de acciones y las reglas que seguirán a partir de 2026.

El SAT confirmó cuáles son los trámites y conductas que podrían conducir a una auditoría. (Foto: Archivo)

¿Cómo es la revisión que realizará el SAT a contribuyentes?

El SAT acostumbra a emitir comunicados a través de sus canales y plataformas oficiales, donde los contribuyentes tienen la posibilidad de informarse acerca de nuevos trámites, gestiones, procesos y normativas que entran en vigencia de manera constante.

Una de las últimas publicaciones refiere al proceso de auditorías que realizará en caso de detectar un incumplimiento en el pago de los impuestos.

Con el objetivo de llevar mayor transparencia, el SAT advirtió que se hará una revisión por contribuyente y se solicitará una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100% de la información.

¿En qué casos iniciará auditorías el SAT?

En función de los lineamientos establecidos por el SAT, se auditará principalmente a aquellos contribuyentes que adopten las siguientes conductas:

Celebren operaciones con factureras o nomineras.

Presenten pérdidas fiscales recurrentes.

Simulen o abusen de deducciones.

Obtengan ingresos que no son declarados.

Abusen de estimulos fiscales.

Presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.

Importen productos con precios por debajo del mercado e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias.

No paguen retenciones por sus empleados.

Realicen operaciones con paraísos fiscales.

Soliciten devoluciones improcedentes.

Paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.

Además, el SAT garantizará la misma aplicación y criterios en cualquier oficina de la entidad en el territorio azteca respecto a procedimientos de fiscalización en partidas como descuentos, depósitos no identificados, materialidad, mercadotecnia, importaciones, regulaciones no arancelarias, así como permisos, certificaciones y autorizaciones de comercio exterior.

¿Cuáles son los canales de denuncia del SAT?