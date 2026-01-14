Todos los bancos cerrarán y no se podrá hacer operaciones presenciales.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó el calendario de feriados bancarios de 2026, por lo que habrá varios días de cierre masivo en México. Próximamente se llevará a cabo el segundo cierre generalizado del año, el cual se extenderá por tres días consecutivos.

El aviso del cierre temporal despertó inquietudes entre los usuarios de distintas instituciones, por lo que conviene conocer cómo funcionará el sistema bancario durante ese periodo y tomar previsiones para evitar retrasos en trámites u operaciones.

Confirmado por el Gobierno | Los cajeros automáticos quedarán fuera de servicio y no se podrá realizar ninguna operación

La CNBV aclaró que no se trata de una situación financiera extraordinaria, sino de una suspensión temporal de actividades por la coincidencia de un feriado oficial con el fin de semana.

¿Cuándo cerrarán los bancos en enero?

Las sucursales permanecerán cerradas desde el sábado 31 de enero hasta el lunes 2 de febrero, debido al descanso por el Día de la Constitución (5 de febrero). Durante esas fechas no habrá atención presencial al público.

A pesar del cierre de oficinas, los cajeros automáticos seguirán operando con normalidad, por lo que será posible retirar efectivo y realizar consultas sin inconvenientes.

Las actividades se retomarán de forma regular el martes 3 de febrero, así que cualquier trámite pendiente deberá programarse a partir de ese día.

¿Cuál es el único banco que abre todos los días?

Cabe señalar que Banco Azteca suele ser la única institución que mantiene abiertas sus sucursales en este tipo de cierres temporales; sin embargo, las transferencias hacia otros bancos podrían reflejarse hasta el siguiente día hábil.

Para evitar contratiempos, lo mejor es revisar tus movimientos con anticipación y dejar listos pagos, transferencias y retiros importantes. De esta manera, podrás organizarte mejor y asegurarte de que el cierre temporal no interfiera con tus finanzas ni con tu rutina diaria.

Calendario de feriados bancarios en 2026

La CNBV estableció un cambio importante en el calendario de los días inhábiles, de acuerdo con lo estipulado por Hacienda. A continuación, los detalles del cronograma oficial.

Enero: jueves 1 por el Año Nuevo

Febrero: lunes 2 en conmemoración del 5 de febrero

Marzo: lunes 16 en conmemoración del 21 de marzo

Abril: Jueves 2 y viernes 3 por la Semana Santa

Mayo: Viernes 1 correspondiente al Día Internacional del Trabajo

Septiembre: Miércoles 16 por el Día de la Independencia

Noviembre: Lunes 2 por el Día de Muertos y lunes 16 en conmemoración del 20 de Noviembre

Diciembre: Sábado 12 , por el Día del Empleado Bancario, y el 25 por la Navidad

Sábados y domingos

El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores habilitará los días necesarios para atender los asuntos que por sus características, relevancia o urgencia lo requieran, según expuso SHCP en el Diario Oficial de la Federación (DOF).