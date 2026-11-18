A partir de una técnica adaptada de conocimientos ancestrales, consiguió transformar su rancho y extender el proyecto a otros espacios.

En una zona desértica de Caborca, Sonora, donde las lluvias son escasas y las sequías pueden prolongarse durante varios años, Felipe Lupercio Huerta encontró una manera de recuperar el suelo y favorecer el crecimiento de la vegetación .

Desde 1994, comenzó a implementar una técnica para aprovechar el agua de lluvia y evitar que se escurriera fuera de su rancho.

Después de más de dos décadas de trabajo, consiguió transformar el paisaje de su propiedad y desarrollar un bosque en medio del desierto .

¿Cómo logró convertir un terreno desértico en un bosque?

Su proyecto también permitió recuperar las condiciones para que distintas especies de animales regresaran a la zona y encontraran alimento, agua y espacios para reproducirse .

La iniciativa surgió ante la falta de agua que caracteriza a la zona costera de Caborca.

Según explicó Lupercio Huerta, el promedio de precipitaciones es de aproximadamente 100 milímetros al año, una cantidad limitada que dificulta las actividades ganaderas y favorece la degradación del suelo.

Para enfrentar este problema, retomó una práctica ancestral del noroeste de México conocida como bolseo, utilizada para captar corrientes de agua y favorecer los cultivos de temporal.

A partir de esa técnica, diseñó un sistema de bordos en forma de zigzag , separados por alrededor de 50 metros, que modifican el recorrido del agua cuando llueve .

El objetivo no es almacenar grandes cantidades de líquido, sino reducir la velocidad del escurrimiento y permitir que una mayor proporción del agua se infiltre en el suelo.

De acuerdo con el ganadero, este método puede prolongar la permanencia del agua en el terreno de dos hasta 24 horas , lo que favorece su aprovechamiento.

El aprovechamiento del agua de lluvia puede contribuir a recuperar terrenos afectados por la aridez. Fuente: Instagram/@cosecha_de_lluvia

¿Qué resultados consiguió con su técnica de captación de lluvia?

La recuperación del agua permitió que la vegetación volviera a desarrollarse y modificara progresivamente el paisaje.

Con el crecimiento de los árboles y las plantas , también regresaron animales que encontraron nuevamente condiciones adecuadas para habitar el lugar.

El sistema de captación de lluvia permitió transformar un terreno árido de Caborca, Sonora, en un bosque con vegetación y fauna silvestre. Fuente: Instagram/@cosecha_de_lluvia

Entre las especies que llegan a este ecosistema se encuentran venados y tejones, que bajan a beber agua y alimentarse.

También llegan mariposas durante sus recorridos migratorios o de desplazamiento. La vegetación creció hasta formar una barrera natural de árboles que modificó la apariencia de los cerros de los alrededores.

El proyecto no quedó limitado a su propiedad. Durante estos años, Felipe replicó el sistema en otros 10 lugares para la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en una suma total de 3,000 hectáreas . Entre los principales resultados y características de su trabajo se encuentran: