Niños aprenden a hacer RCP: cursa en diputados un proyecto de reforma de ley para integrar a las clases este aprendizaje.

Un proyecto de reforma a la Ley General de Educación busca incorporar la enseñanza de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, RCP, en las escuelas de todo México.

La iniciativa de reforma de ley fue presentada ante la Cámara de Diputados por el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Partido Acción Nacional, PAN, plantea incluir estos conocimientos en los planes y programas educativos, de acuerdo con el tipo y nivel de enseñanza.

La propuesta, que plantea modificar los artículos 30 y 96 de la ley, fue enviada a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para su análisis.

El legislador sostiene que el objetivo es preparar a los estudiantes para responder ante emergencias, sin sustituir las funciones del personal sanitario. “No se pretende convertir a las y los estudiantes en personal médico ni trasladarles responsabilidades que corresponden a los servicios profesionales de salud” , señala el documento.

El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN) propuso incluir la enseñanza de nociones básicas de primeros auxilios y de reanimación cardiopulmonar, en los planes y programas de la educación que imparte el Estado. SEP

Los cambios que propone la reforma a la Ley General de Educación

La iniciativa propone reformar la fracción XXIV del artículo 30 de la Ley General de Educación, adicionar una nueva fracción XXV y recorrer la disposición actual para convertirla en la XXVI.

Con este cambio, los planes y programas de estudio deberán contemplar expresamente la enseñanza de primeros auxilios y RCP, tanto en la educación impartida por el Estado como en la ofrecida por organismos descentralizados y particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial.

Desde diputados señalan que la propuesta de reforma de ley apunta a que “La enseñanza de nociones básicas de primeros auxilios y de reanimación cardiopulmonar, acorde al tipo y nivel educativo”.

La formación podría abarcar desde la identificación de situaciones de riesgo y la solicitud de ayuda hasta la práctica de maniobras de reanimación, según las capacidades de cada grupo escolar. La propuesta busca que los estudiantes sepan cómo actuar ante lesiones, hemorragias, quemaduras, atragantamientos o un paro cardiorrespiratorio.

Diputado del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez. Líder de la reforma a los artículos 30 y 96 de la Ley General de Educación. Diputados México

Otros cambios que propone el proyecto y cómo impactarían en las escuelas

Además de incorporar estos contenidos en los planes de estudio, la iniciativa plantea modificar el artículo 96 de la Ley General de Educación para fortalecer la preparación de quienes se forman para ejercer la docencia. El proyecto también establece plazos para incorporar los nuevos conocimientos, en caso de que el Congreso apruebe la reforma y el decreto entre en vigor.

Capacitación de futuros docentes: las instituciones de formación docente deberán considerar modelos de preparación especializada en primeros auxilios para la atención de emergencias y reanimación cardiopulmonar.

Incorporación en los planes de estudio: la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con las autoridades educativas de las entidades federativas y las autoridades sanitarias, deberá integrar los contenidos propuestos.

Plazo para las escuelas: la incorporación de los conocimientos se realizaría durante el ciclo escolar inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto.

Plazo para las instituciones formadoras de docentes: el proyecto contempla un periodo de 180 días desde la entrada en vigor para incluir los modelos de formación en primeros auxilios y RCP.

En línea con estos cambios, el diputado Sánchez Rodríguez plantea que la capacitación puede impartirse mediante estrategias teórico-prácticas, con materiales y simulaciones adaptados a cada nivel educativo .

El aprendizaje estaría integrado también con materias y contenidos relacionados con la educación para la salud, la activación física, la prevención de riesgos, la protección civil y la formación socioemocional, con apoyo de autoridades sanitarias y organismos especializados.

El legislador busca que estas habilidades dejen de depender exclusivamente del acceso voluntario a cursos especializados y se conviertan progresivamente en conocimientos básicos para las nuevas generaciones.

De acuerdo con el comunicado de la Cámara de Diputados, la iniciativa fue enviada a la Comisión de Educación para su análisis donde continuará su evalucación final.