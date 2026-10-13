Dubái impulsa IA y comercio digital en México y AL.

Dubai CommerCity y Global Commerce Foundation firmaron un acuerdo para impulsar el uso de inteligencia artificial (IA) agéntica en el comercio digital y transfronterizo, con iniciativas que buscan facilitar el acceso de las empresas a mercados como Dubái, América Latina y el Caribe, incluido México.

El memorando de entendimiento establece un marco de cooperación para desarrollar investigación aplicada, probar nuevas tecnologías, capacitar talento y promover programas de innovación y aceleración de negocios, con el objetivo de que las empresas aprovechen la IA para mejorar sus operaciones y expandirse a otros países.

La IA agéntica se distingue de otras aplicaciones de inteligencia artificial por su capacidad para ejecutar tareas y procesos con mayor autonomía, lo que abre posibilidades para automatizar actividades empresariales y hacer más eficientes las operaciones del comercio digital.

“La IA agéntica representa un cambio fundamental en el futuro del comercio digital, a medida que pasamos de utilizar la IA como una herramienta de apoyo a implementarla para ejecutar tareas y procesos con mayor autonomía”, afirmó Amna Lootah, directora general de Dubai CommerCity.

La directiva agregó que la colaboración busca convertir estas capacidades tecnológicas en aplicaciones prácticas que ayuden a las empresas a innovar, ampliar sus operaciones y acceder a nuevos mercados.

Dubái busca conectar negocios de México y América Latina con mercados globales

La alianza también pretende fortalecer los vínculos entre empresas, emprendedores, inversionistas, especialistas e instituciones académicas de distintas regiones, mediante el intercambio de conocimientos y el desarrollo de proyectos conjuntos.

Para ello, contempla pruebas de concepto, demostraciones tecnológicas, estudios de mercado, desarrollo de casos de negocio, educación ejecutiva, mentoría y capacitación profesional. También prevé programas de incubación y aceleración para impulsar nuevos modelos de negocio basados en tecnologías emergentes.

Marcos Pueyrredon, presidente de Global Commerce Foundation, señaló que las empresas enfrentan desafíos al incorporar nuevas tecnologías y buscar oportunidades de expansión internacional, lo que hace necesario fortalecer la colaboración entre mercados.

La organización buscará aprovechar su experiencia y sus redes internacionales, entre ellas eCommerce Institute en América Latina y el Caribe y el European Institute for Commerce Management (EICOM) en Europa, para conectar estos ecosistemas con Dubái.

Las iniciativas de Global Commerce Foundation abarcan América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia-Pacífico, con presencia en mercados como México, Brasil, España, Turquía, China y los Emiratos Árabes Unidos.

Dubái albergará competencia internacional de IA en 2027

Como parte de los primeros hitos de la colaboración, Dubái será sede de la final global del Tetrix Agentic World League en 2027, en coordinación con Dubai CommerCity y durante la Dubai AI Week.

De acuerdo con Pueyrredon, el encuentro buscará reunir talento, empresas, instituciones y soluciones innovadoras de diferentes mercados, además de fomentar el intercambio de conocimiento y fortalecer las conexiones entre América Latina, el Caribe, Dubái y el ecosistema global del comercio digital.

El acuerdo se enmarca en la Agenda Económica de Dubái D33, que busca posicionar al emirato como un centro global de comercio, economía digital e innovación, ampliar el comercio exterior y aprovechar las tecnologías avanzadas para generar nuevas oportunidades económicas.

La firma del memorando se realizó en la sede de Dubai CommerCity, en el marco de Ai Everything Abu Dhabi 2026, un encuentro enfocado en inteligencia artificial y tecnologías emergentes.

Con esta colaboración, ambas organizaciones buscan promover la adopción de soluciones de IA en el comercio digital y construir conexiones internacionales que permitan a las empresas desarrollar nuevas capacidades, mejorar su competitividad y explorar oportunidades de crecimiento en mercados extranjeros.