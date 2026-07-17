Oficial y confirmado | Infonavit invertirán más de 14 mil millones de pesos: edificará 170 viviendas por día en este estado.

El Gobierno federal presentó nuevos avances del programa de vivienda durante la Mañanera del Pueblo, realizada en el municipio de Cuautla, Morelos, en el marco de la vigésima cuarta sesión de “Miércoles de Vivienda”.

En el acto participaron el director general del Infonavit, Octavio Romero; la titular de la SEDATU, Edna Vega, y la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia.

Durante el encuentro, las autoridades informaron que la estrategia nacional mantiene un ritmo de 170 viviendas colocadas por día en el país. En el caso de Morelos, se anunció una inversión superior a 14 mil millones de pesos para impulsar la construcción de nuevas viviendas y avanzar en la atención del déficit habitacional.

El Gobierno federal presentó nuevos avances del programa de vivienda durante la Mañanera del Pueblo. Sedatu

La meta de vivienda para Morelos

La titular de la SEDATU informó que la meta para la actual administración es la construcción de 24 mil viviendas nuevas en Morelos. Además, indicó que el programa registra un avance general del 16%.

Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia señaló que el gobierno estatal trabaja para reunir la reserva territorial necesaria para un primer bloque estratégico de 10 mil viviendas, con el objetivo de cumplir las metas planteadas.

La inversión anunciada para estos proyectos supera los 14 mil millones de pesos, como parte de la estrategia de vivienda que se desarrolla en la entidad.

Las cifras del Infonavit en Cuautla y el estado

Durante el evento, Octavio Romero encabezó la entrega de viviendas en el fraccionamiento Infonavit Plan de Ayala, en Cuautla. De acuerdo con la información presentada, este desarrollo beneficiará a 528 familias, mientras que en esta jornada se entregaron las llaves a 128 de ellas.

El director del Infonavit también informó que la meta del instituto en Morelos es colocar 13 mil viviendas. Hasta ahora, ya se han contratado 2 mil unidades y se encuentra pendiente la firma de 3 mil adicionales.

Asimismo, señaló que la entrega realizada en Cuautla correspondió al evento número 33 del programa. Actualmente, el Infonavit opera en 104 conjuntos habitacionales del país, de los cuales 36 ya tienen todos sus departamentos colocados. A nivel nacional, el instituto informó que ha logrado la colocación de 28 mil 200 viviendas.