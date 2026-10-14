Tequila Don Julio se asoció con el diseñador Patricio Campillo en la última botella de edición de artista de Don Julio 70 Añejo Cristalino.

Diageo y Don Julio tienden un “puente eterno”

Con la llegada de la temporada más entrañable del año para millones de mexicanos, Tequila Don Julio, la principal marca de la bebida de agave del gigante Diageo, presentó El Puente Eterno, su campaña global para el Día de Muertos. Esta iniciativa se instala en torno a una de las expresiones culturales más arraigadas de México: la costumbre de ofrendar tequila a los seres queridos que se han adelantado, guiados por el aroma y color de la flor de cempasúchil.

La apuesta de los dueños de esta icónica marca busca conectar con el profundo sentimiento de que los lazos afectivos trascienden el tiempo. Inspirada en los campos de agave de Atotonilco, en Jalisco, la campaña celebra cómo millones de familias mexicanas preparan sus altares colocando la bebida tradicional para agasajar a sus “muertitos”, reconociendo el tequila como un símbolo de memoria, identidad y celebración de la vida.

La marca firmó una alianza con el diseñador Patricio Campillo para crear la botella Tequila Don Julio 70 Añejo Cristalino Artist Edition. La botella plasma el reencuentro de dos almas a través de la claridad del líquido, convirtiendo cada botella en un tributo visual a la continuidad generacional.

Asimismo, las celebraciones de esta temporada se extienden globalmente con experiencias inmersivas y cócteles de autor diseñados en colaboración con Bar Mauro, clasificado como el número 1 de México en la lista The World’s 50 Best Bars.

Don Julio es la segunda marca de tequila con mayores ventas en el mundo, solo por detrás de José Cuervo, según el informe The Brand Champions 2026, con 4.5 millones de cajas de nueve litros vendidas en 2025. Casamigos, fundada por George Clooney, ocupó el séptimo lugar, con un desplazamiento de 1.9 millones de cajas el año pasado.

Tanto Don Julio como Casamigos son parte del portafolio de agave de Diageo, el cual reportó una caída de 15% anual en el segundo trimestre de 2026 en el volumen de venta de tequila.

Casamigos tuvo la caída más fuerte en volumen de ventas, con una baja de 19%, mientras que Don Julio se contrajo 14%, según el reporte financiero de Diageo.

Citi y AT&T con pérdidas multimillonarias en México

Y hablando de pérdidas, vaya día para dos gigantes internacionales en sus cruces con México.

Quien más daño reporta es Citi, el banco estadounidense que está buscando desprenderse por completo de Banamex. La entidad reconoció un costo oculto en la salida del banco mexicano de su portafolio.

En el marco de una llamada con analistas para comentar los resultados del tercer trimestre de 2026, Gonzalo Luchetti, director de Finanzas de Citigroup, detalló los pasos clave rumbo a la desconsolidación total de Banamex, prevista para inicios de 2027. El proceso contempla un hito contable relevante: el reconocimiento de una pérdida de aproximadamente u$s 9,000 millones relacionada con el ajuste por conversión acumulada (CTA, por sus siglas en inglés).

Este cargo en el estado de resultados refleja el reciclaje histórico de las fluctuaciones cambiarias acumuladas durante años al convertir los estados financieros de Banamex a dólares. No obstante, la directiva del banco estadounidense aclaró que se trata de un ajuste puramente contable sin salidas de efectivo operativas.

Esta operación no mermará el capital de máxima calidad de la institución; por el contrario, la entidad financiera proyecta que el impacto total del proceso de desconsolidación será ligeramente favorable o para su ratio de capital CET1, permitiéndole mantener una sólida posición de solvencia mientras avanza hacia la OPI de la filial mexicana cuando las condiciones del mercado lo permitan.

Por otro lado, los dueños de AT&T en Estados Unidos deben estar lamiéndose las heridas profiriendo el viejo dicho conformista “de lo perdido, lo que aparezca”.

Esto porque, como ayer reportamos, el gigante de las telecomunicaciones hizo la muy esperada venta de su filial mexicana a Grupo Televisa y a Fintech Holding, del inversionista mexicano David Martínez.

De acuerdo con AT&T, la transacción se cerró en u$s 2,000 millones en “cash”. Más allá de que la operación está por aprobarse por el regulador en México, lo cual podría suceder entrando 2027, el anuncio señala que los dueños de la segunda telefónica más grande de México estarían dejando sobre el terreno a más de 24 millones de usuarios y una historia de más de u$s 10,000 millones invertidos en unos 12 años de presencia en el mercado local.

Vale recordar que entre 2014 y 2015, AT&T comenzó a comprar mercado en México al pagar u$s 2,500 por la marca Iusacell al Grupo Salinas. En 2015, desembolsó casi u$s 1,900 millones por Nextel México. En años subsecuentes, la empresa destino más de u$s 5,500 millones para desarrollar su red a nivel nacional.

Los u$s 2,000 millones que recibirá de Televisa y su socio Martínez en efectivo le sabrán a gloria a AT&T y dejará un escenario sabroso en México pues, hay que recordar, Televisa acumula años de no tener una buena relación con Carlos Slim y su emporio de América Móvil.

Golazo del SAT en pleito fiscal con First Majestic

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtuvo una victoria institucional estratégica tras forzar a la canadiense First Majestic Silver Corp. a firmar un acuerdo marco de solución en principio, resolviendo la prolongada disputa fiscal en torno a su filial Primero Empresa Minera (PEM).

Como parte medular de esta conciliación impulsada por la firme postura de la autoridad fiscal mexicana, ambas partes solicitaron la suspensión temporal del arbitraje internacional bajo el Capítulo 11 del TLC. El tribunal correspondiente congeló el litigio hasta el 31 de diciembre de 2026, un plazo condicionado en el que el brazo fiscal de la Secretaría de Hacienda mantendrá la presión para que la minera formalice e implemente los términos económicos definitivos del adeudo, el cual originalmente superaba un pasivo contingente de u$s 500 millones en reclamos fiscales retroactivos.

El origen de este enfrentamiento radica en el endurecimiento de los criterios de fiscalización del SAT frente a los esquemas de elusión internacional en el sector extractivo. En octubre de 2012, PEM obtuvo un Acuerdo de Precios Anticipados (APA) que le permitía pagar impuestos por la plata extraída de la mina San Dimas (Durango) con base en los precios fijos de un contrato de entrega (streaming) con Wheaton Precious Metals, muy inferiores a las cotizaciones del mercado abierto.

Tras auditorías exhaustivas, el SAT revocó unilateralmente dicho acuerdo al determinar que la multinacional había subestimado de manera artificial el valor de sus exportaciones para erosionar la base gravable en México. Con la suspensión actual del juicio, el SAT frena temporalmente la vía contenciosa pero asegura el compromiso de la empresa de reestructurar sus obligaciones fiscales bajo parámetros aceptables para el erario público.

La inflexible estrategia legal del SAT demostró su efectividad cuando la batalla jurídica escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual emitió un fallo definitivo e inapelable a finales de octubre de 2025. En una resolución unánime, el máximo tribunal ratificó la legalidad de las reasesorías del SAT y validó el crédito fiscal fincado por el ejercicio 2012, valuado en MXN $2,870 millones más recargos y multas acumuladas. Este golpe judicial propinado por la autoridad tributaria mexicana dejó a la minera canadiense sin opciones de apelación en el ámbito doméstico, obligándola a negociar desde una posición de debilidad financiera y legal, justo cuando intentaba sostener una inversión operativa de u$s 344 millones en el país y un programa de recompra de hasta 10 millones de acciones ordinarias en los mercados bursátiles internacionales.

Ante el cerco fiscal tendido por el SAT, First Majestic dependía exclusivamente del arbitraje iniciado bajo el TLCAN en marzo de 2021, donde acusaba al gobierno de violar las protecciones a la inversión extranjera. Sin embargo, la determinación del SAT de defender la soberanía tributaria y combatir las prácticas de elusión de las corporaciones mineras internacionales terminó por redirigir el conflicto hacia la vía diplomática antes de que se dictara un laudo internacional definitivo. Con este viraje hacia una salida pactada, el SAT no solo garantiza una recaudación multimillonaria para las finanzas públicas, sino que fija un precedente riguroso frente al capital extranjero, demostrando que el cumplimiento de las normativas fiscales en México es ineludible para mantener la continuidad operativa de cara a 2027.