Pemex se mantiene en números rojos, pues durante el tercer trimestre del año, la empresa perdió MXN $10,795 millones, afectada principalmente por mayores compras de productos, un mayor cargo por impuestos y derechos, mayores costos asociados a instrumentos financieros derivados y una pérdida cambiaria derivada de la depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense.

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En su reporte trimestral, la empresa detalló un contraste en la producción de hidrocarburos, pues mientras la extracción de hidrocarburos líquidos, es decir, petróleo crudo y condensados, mostró una baja anual de 0.4% anual, la extracción de gas mostró un alza de 7.9%.

La caída en la producción de hidrocarburos líquidos fue causada por fallas en las instalaciones de Pemex, específicamente en los sistemas de bombeo electrocentrífugo, variaciones en el flujo del ducto de llegada de Balam-A y otros eventos operativos.

La empresa también reconoció que si bien subió la producción de gas natural, también se elevó la quema del combustible, es decir, su envío a la atmósfera, una actividad que implica el desaprovechamiento del combustible más utilizado de la matriz energética del país.

El reporte precisa que en el tercer trimestre del año, el envío de gas hidrocarburo a la atmósfera promedió 701 millones de pies cúbicos al día, lo que significó un incremento de 251 millones de pies cúbicos diarios en comparación con el mismo lapso del año anterior.

El monto del gas enviado a la atmósfera implica que Pemex desperdicia 17.1% del gas hidrocarburo que extrae en sus actividades diarias.

“Este comportamiento estuvo asociado principalmente a limitaciones de infraestructura, restricciones de procesamiento y transporte, y actividades de mantenimiento”, detalló la empresa que lidera Juan Carlos Carpio Fragoso.

Aumentan accidentes

El reporte trimestral de la empresa también presenta un incremento tanto en el Índice de Frecuencia de accidentes, como en la gravedad de los mismos.

En cuanto al Índice de Frecuencia, el indicador se ubicó en 0.36 accidentes por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo, un alza de 24% respecto al mismo periodo de 2025, cuando registró un valor de 0.29.

MIentras tanto, en el tercer trimestre de este año se reportaron 31 trabajadores lesionados: 11 en Exploración y Extracción, nueve en Procesos Industriales, seis en Logística y cinco en Administración y Servicios, aunque la empresa señaló que no hubo fatalidades.

Otro indicador que se incrementó fue el Índice de Gravedad (IG) del personal de Pemex, que se ubicó en 33 días perdidos por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo, más del doble de los 16 días registrados en el tercer trimestre de 2025.

Presumen alza de refinación

El proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) promedió 1.143 millones de barriles diarios, un incremento de 13.8% respecto al 3T25.

La petrolera señaló que el avance fue impulsado por la refinería de dos bocas, que alcanzó un nivel de procesamiento de 227 Mbd, así como por mayores niveles de proceso en las otras refinerías.

Como resultado, la producción de petrolíferos aumentó 15.5% para ubicarse en 1.157 millones de barriles diarios.

Este incremento se concentró en la producción de gasolinas diésel y turbosina, que alcanzó 725 mil barriles diarios (+16.7%).