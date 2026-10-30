Todo lo que debes saber para activar y compartir tu enlace de referido de Mercado Pago.

Mercado Pago se consolida con fuerza en México. Desde su llegada al país entre el 2009 y 2010, la fintech hoy cuenta con más de 25 millones de usuarios; pero esta billetera virtual quiere llegar a más mexicanos por lo que tiene activo su Programa de Referidos para que los tanto los clientes activos como los nuevos que se suman puedan tener beneficios, ganar descuentos y dinero extra.

La forma simplificada de ganar dinero extra con el Programa Referidos de Mercado Pago en México aplica para los clientes que ya tienen una cuenta activa, así que lo único que tienen que hacer es crear su enlace e invitar a nuevos clientes para que creen la cuenta y hagan algún tipo de acción dentro de ella, como recargar, venta o transferencia.

“Al compartir tu enlace y lograr que alguien se registre y cumpla con la acción mínima solicitada, ambas partes pueden obtener un beneficio económico o un descuento”, indica Mercado Pago.

Mercado Pago recomienda promocionar el enlace de referidos en redes sociales. Mercado Pago México

Cómo ganar dinero y descuentos con el enlace de Mercado Pago

Lo primero que deben hacer es tener una cuenta de Mercado Pago activa. Ingresar a la aplicación o página web de la Fintech, entrar a la lección de “referidos”, crear la liga o enlace único.

Dicho enlace está ligado a la cuenta de Mercado Pago de quién lo generó, así la plataforma garantiza a quién corresponde la recompensa generada. “Cualquier registro que no pase por él no cuenta como referido válido”, aclara.

“Las recompensas del programa suelen consistir en dinero o descuentos dentro de la plataforma”, detalla Mercado Pago, pero aclara que “el monto exacto y el mecanismo de entrega dependen de la campaña vigente en cada momento”.

La clave para ganar más dinero y premios está en la promoción de tu enlace

Como el objetivo es que más personas nuevas se sumen a Mercado Pago, la Fintech recomienda que compartas tu enlace único con tus amigos por redes sociales o apps de mensajería o en su defecto, correo electrónico.

Publicarlo en historias o publicaciones de Instagram, Facebook o TikTok.

Compartirlo en grupos de WhatsApp o Telegram donde tengas contactos interesados.

Enviarlo por correo con un mensaje breve que explique el beneficio.

Según la campaña que Mercado Pago diseñe en ese momento será la entrega de los premios y las acciones que deberán hacer los nuevos usuarios. Las personas que descargar la aplicación y se registraron con ese link de referido, deben “realizar la acción que pida la campaña vigente, que suele ser una compra, una carga de saldo o un pago”, para que el beneficio se haga efectivo.

Referidos: para sumarte al programa, debes cumplir con algunas condiciones básicas dispuestas por Mercado Pago. Mercado Pago

Requisitos para participar en el Programa Referidos de Mercado Pago

Mercado Pago ofrece con esta opción una alternativa de win-win para que los usuarios actuales ganen beneficios y también los nuevos, y de paso, la Fintech sigue llegando a más usuarios de todo el país con sus opciones de pago y facilidades de uso de la billetera virtual. Atención a los requisitos que son básicos:

Tener una cuenta activa : si todavía no la tienes, puedes abrirla sin costo desde la app o el sitio oficial.

Aceptar los términos y condiciones: están disponibles en la sección de referidos dentro de tu perfil y detallan qué acciones son válidas para generar la recompensa.