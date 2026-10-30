Crecer, vender más, sumar clientes y digitalizar procesos son objetivos habituales para cualquier pequeña y mediana empresa. Sin embargo, ese avance también multiplica los puntos que es necesario proteger: desde los medios de pago y las plataformas de venta hasta las cuentas de empleados, proveedores y herramientas utilizadas todos los días.

Frente a ese escenario surgió PyMEs Ciberseguras, una iniciativa de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), Mastercard, Capa 8 y KIO IT Services que busca ayudar a las empresas a conocer su nivel de exposición, identificar vulnerabilidades y adoptar medidas antes de que se transformen en incidentes.

El riesgo de dejar la ciberseguridad para después

El temor a los ciberataques y al fraude no solo plantea un problema de seguridad. También puede convertirse en un freno para la digitalización. Según el Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook, el 64% de las PyMEs encuestadas identifica estas amenazas como la principal barrera para aumentar el uso de pagos digitales.

Al mismo tiempo, el estudio muestra que los propietarios de negocios ven la ciberseguridad como un motor de crecimiento y no únicamente como una medida defensiva. Casi la mitad de los encuestados afirmó que contar con mayor protección frente al fraude y los ciberataques podría ayudar a sus negocios a alcanzar un crecimiento adicional del 25% o más. Además, el 42% señaló el aumento de las ventas online y digitales como una de sus mayores oportunidades para los próximos dos años .

La exposición, además, no desaparece por tratarse de una empresa de menor tamaño. Una encuesta global de Kaspersky indica que el 86% de las pequeñas y medianas empresas relevadas sufrió al menos un incidente de ciberseguridad durante los 12 meses previos.

Para un pequeño empresario, el desafío pasa entonces por reconocer dónde están los principales riesgos y establecer prioridades. Sobre este punto, Silvana Hernández, presidenta de la División Norte de América Latina en Mastercard, señaló que “ la digitalización solo genera crecimiento cuando existe confianza. Y hoy más que nunca, la confianza depende de la ciberseguridad ”.

¿Cómo conocer los puntos débiles antes de un ataque?

En ese punto se enfoca PyMEs Ciberseguras. El programa propone una ruta gratuita que abarca concientización, autodiagnóstico, análisis de riesgo, remediación y progresión, con el objetivo de acompañar a las empresas desde la identificación de sus vulnerabilidades hasta la adopción de medidas concretas.

Una de las herramientas incluidas es My Cyber Risk de Mastercard, que permite visualizar la exposición digital y detectar vulnerabilidades que podrían pasar inadvertidas. La solución proporciona una calificación de riesgo, una visión priorizada de las vulnerabilidades y recomendaciones de remediación. El programa contempla además 500.000 licencias de My Cyber Risk para las empresas participantes.

La iniciativa suma cinco masterclasses prácticas mediante webinars con casos reales y contenidos dirigidos a empresarios, no exclusivamente a especialistas técnicos. Los encuentros incluyen temas como riesgos digitales, autodiagnóstico, recomendaciones de ciberseguridad, My Cyber Risk y estrategias de ciberresiliencia para PyMEs.

En un contexto donde vender, cobrar y relacionarse con clientes depende cada vez más de herramientas digitales, fortalecer la ciberresiliencia también forma parte de la continuidad del negocio. Conocer las vulnerabilidades antes de que sean aprovechadas permite combinar prevención y confianza para adoptar nuevas soluciones digitales sin que el crecimiento implique sumar riesgos innecesarios.