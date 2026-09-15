Se viene un diluvio histórico en septiembre este viernes 11 y sábado 12: 72 horas de tormentas, granizo y lluvias con fuertes ráfagas de viento

México tendrá una jornada marcada por lluvias y tormentas este martes 15 de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco y Colima.

El organismo explicó que el monzón mexicano, la inestabilidad atmosférica, varios canales de baja presión y la onda tropical número 39 favorecerán las precipitaciones. Las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, fuertes rachas de viento, encharcamientos e inundaciones, además de posibles afectaciones a árboles y anuncios publicitarios.

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Miércoles 16 de septiembre: las lluvias se concentran en estos estados

Para el miércoles, el temporal continuará en diferentes regiones del país, aunque los estados con mayor intensidad serán distintos a los del martes.

El SMN prevé lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Chihuahua, Puebla, Veracruz y Oaxaca. También se esperan lluvias de 25 a 50 milímetros en Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, habrá intervalos de chubascos en Sinaloa, Durango, Nayarit, Guerrero, Estado de México y Morelos.

El viento también será un factor importante. En el Istmo y golfo de Tehuantepec se pronostican vientos del norte de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h. En otras entidades las rachas podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h.

Jueves 17 de septiembre: lluvias intensas y tormentas azotarán varios estados

El temporal alcanzará su mayor intensidad en algunas regiones del país durante el jueves 17 de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en el norte y sureste de estas entidades, mientras que también se esperan lluvias fuertes de 50 a 75 milímetros en Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Yucatán y Quintana Roo.

Además, Guerrero y Campeche tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros. En otras entidades, entre ellas Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala, se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros.

El viento también será relevante: Oaxaca tendrá rachas de 60 a 80 km/h en el Istmo y golfo de Tehuantepec, mientras que otras entidades registrarán rachas de hasta 60 km/h. También se pronostica oleaje de hasta 3 metros en el golfo de Tehuantepec y de 1.5 a 2.5 metros en costas de Veracruz y Tabasco.

Se viene un diluvio histórico en septiembre esta semana. SMN

CDMX: estas son las alcaldías con más lluvia

En la Ciudad de México, el SMN pronostica para este martes intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, además de viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h. Para el miércoles se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros.

Las condiciones ya comenzaron a generar precipitaciones en distintos puntos de la capital. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó lluvias moderadas a fuertes en Álvaro Obregón e Iztapalapa, mientras que se registran lluvias moderadas en Benito Juárez, Iztacalco y Miguel Hidalgo.

También se mantienen lluvias ligeras en Coyoacán y Venustiano Carranza.

La dependencia informó además de actividad eléctrica en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa, por lo que recomendó mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas.