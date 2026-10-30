El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, compareció ante el Congreso de la Unión, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

En esta noticia Compensan otros impuestos

Mientras el PIB aumenta a ritmos no vistos desde 2023, la Secretaría de Hacienda reportó una disminución de 2.8% en los ingresos públicos al cierre del tercer trimestre del año, afectada principalmente por una caída en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la fuente de ingresos más grande del país, así como por una caída en la aportación de Pemex a las finanzas públicas.

La dependencia que lidera Edgar Amador Zamora refirió que hasta septiembre se obtuvieron ingresos por MXN $6.394 billones, dato menor al del mismo periodo de 2025 y que también estuvo MXN $239,527 millones por debajo de lo proyectado por Hacienda para este año.

Los ingresos petroleros generaron MXN $754,365 millones, una baja de 21.5% en la comparación anual.

“Los ingresos petroleros disminuyeron 21.5% real anual, principalmente por la elevada base de comparación del 2025, cuando el Gobierno Federal realizó una aportación extraordinaria a Pemex para reducir su deuda y fortalecer su posición financiera. Al excluir esta operación, los ingresos petroleros habrían aumentado 8.1% real anual en el acumulado a septiembre del 2026”, explicó Hacienda.

Además, el ISR aportó MXN $2.2 billones entre enero y septiembre, una contracción de 5.3% anual y MXN $137,053 millones de pesos por debajo del programa.

“Los ingresos por concepto de ISR disminuyeron 5.3% real anual, principalmente por menores pagos en las declaraciones anuales de personas morales realizadas en marzo. Este efecto fue parcialmente compensado por el crecimiento de la recaudación por sueldos y salarios, apoyado por la evolución del empleo formal y las remuneraciones reales”, detalló Édgar Amador Zamora en conferencia de prensa.

Compensan otros impuestos

Hacienda detalló que la recaudación total de impuestos alcanzó MXN $4.29 billones, lo que significó un alza de 0.7% anual, pero Hacienda no alcanzó la meta de este año por MXN $122,241 millones.

El IVA aumentó 12%, debido a un mayor consumo y un incremento en las acciones de recaudación fiscal.

Pero el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) mostró una baja de 2.3% anual, en contraste con los impuestos por importaciones que subieron 10.1%, debido al incremento de aranceles anunciado el año pasado por la Secretaría de Economía a los países con los que México no tiene tratado comercial, especialmente China.

“No obstante, la recaudación fue MXN $44,000 millones inferior al programa, principalmente por la apreciación del peso, que redujo el valor en moneda nacional de las importaciones sujetas al impuesto”, dijo Edgar Amador.