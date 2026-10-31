Tener en cuenta que una planta sea resistente no significa que pueda vivir sin cuidados, ya que todas necesita condiciones adecuadas para crecer y mantenerse saludable.

Tener poca luz natural en casa no significa renunciar a las plantas de interior.

La Royal Horticultural Society (RHS), una organización británica dedicada a la horticultura, recomienda distintas especies que pueden crecer en habitaciones sombreadas y aportar color a los espacios.

La planta ideal para interiores que sobrevive con poca luz

La planta de hierro fundido (Aspidistra), conocida por su resistencia y su capacidad para tolerar ambientes con poca luz, es una de las favoritas según RHS para decorar interiores durante la época victoriana y actualmente sigue siendo una alternativa para habitaciones sombreadas y es apta para macetas.

¿Por qué la planta de hierro fundido es ideal para interiores con poca luz?

La Aspidistra requiere pocos cuidados y destaca por su resistencia y por soportar condiciones en las que otras plantas de interior pueden tener dificultades, por lo que se puede decir que de alguna manera puede sobrevivir “casi sola” y es apta macetas.

La aspidistra reúne tres características que la hacen ideal para quienes no tienen tiempo ni espacio: requiere pocos cuidados, tolera bien los espacios con poca luz y es apta macetas. Archivo.

La RHS explica que esta especie podía desarrollarse en habitaciones oscuras, incluso en una época en la que los interiores estaban expuestos a la contaminación de las estufas de carbón y la iluminación de gas.

Además, existen variedades con hojas moteadas o rayadas que permiten incorporar distintos patrones al ambiente.

La organización también advierte que las habitaciones sombreadas pueden ser adecuadas para otras especies, como la hiedra (Hedera helix), que tolera la sombra y el descuido, y algunos tipos de helechos y begonias.

¿Qué otras plantas recomienda la Royal Horticultural Society para espacios con poca luz?

De acuerdo con la guía de la RHS, hay varias alternativas para quienes buscan plantas que se adapten a interiores con poca luz. Entre ellas se encuentran:

Hiedra ( Hedera helix ): es resistente y puede cultivarse en macetas colgantes o sobre estanterías gracias a su crecimiento colgante.

Helecho de Boston ( Nephrolepis exaltata ‘Bostoniensis’): se distingue por sus frondas arqueadas y su follaje verde.

Begonias: algunas variedades presentan hojas con patrones y colores llamativos y pueden crecer en habitaciones con poca iluminación.

Pothos dorado: aporta follaje de tonos vivos, aunque tolera menos la sombra que la Aspidistra y la hiedra.

Cactus Rhipsalis: procede de ambientes selváticos sombreados y puede cultivarse en macetas colgantes.

La RHS recuerda que las plantas de interior necesitan cierta cantidad de luz natural como regla general propone que “si hay suficiente iluminación para leer un libro, es posible cultivar una planta de interior”. Elegir una especie adaptada a las condiciones de la vivienda es fundamental para mantenerla saludable.