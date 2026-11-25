La entrevista permite conocer algunas de las ideas que Slim expresaba entonces sobre los negocios, la familia y el desarrollo económico.

El empresario mexicano Carlos Slim aseguró que su principal objetivo en los negocios no era acumular dinero, sino impulsar el crecimiento de las compañías en las que invertía.

“Mi meta no es hacer dinero, sino hacer crecer las empresas” , afirmó durante una entrevista con el periodista Larry King, de la cadena CNN, realizada en Nueva York y publicada por el diario La Jornada el 5 de diciembre de 2010.

En aquella conversación, Slim, considerado entonces por la revista Forbes como el hombre más rico del mundo, explicó que su interés estaba en desarrollar empresas eficientes, impulsar el crecimiento de sus trabajadores y reinvertir los recursos para generar nuevas oportunidades económicas.

“Mi meta es hacer crecer a las compañías, hacerlas eficientes, ver el desarrollo humano de la gente. La meta es que la riqueza sea invertida para generar más riqueza”, sostuvo.

¿Por qué Carlos Slim decía que su objetivo no era acumular dinero?

Durante la entrevista con King, el empresario también cuestionó la idea de que la felicidad depende de la riqueza material o de tener cada vez más objetos. Para explicar su postura, consideró que la acumulación de bienes no garantiza una vida satisfactoria .

“Eso no es felicidad, cuando crees eso es que tienes problemas. Te vuelves como un niño al que le dan todos los juguetes que quiere. Siempre vas a querer más”, expresó Slim, según la transcripción publicada por La Jornada.

El empresario también habló sobre el papel de la familia en su vida y rechazó que las responsabilidades familiares sean incompatibles con los negocios. “La familia es un apoyo, no es un obstáculo para los negocios. No son incompatibles, sino complementarios. Se apoyan mutuamente”, declaró durante la conversación.

Su planteamiento central era que el crecimiento de las empresas debía servir para generar riqueza, empleo y oportunidades, más allá de la acumulación personal de dinero. EFE

¿Qué pensaba Carlos Slim sobre la riqueza y la inversión en México?

Otro de los temas centrales de la entrevista fue la pobreza y la manera en que, desde su perspectiva, debía distribuirse la riqueza. Slim explicó que una de las principales formas de redistribuir los recursos era mediante la creación de empleos y el pago de impuestos, para que los gobiernos pudieran financiar programas de desarrollo social.

En ese sentido, consideró que combatir la pobreza también representaba una oportunidad de inversión.

“La mejor inversión en cualquier lugar del mundo es acabar con la pobreza. Necesitamos integrar a más personas al mercado y a la economía”, afirmó el empresario.

Durante la conversación también se refirió al sector de las telecomunicaciones, al que describió como “el sistema nervioso” de las sociedades contemporáneas.