Los descansos obligatorios por Jueves y Viernes Santo afectarán durante las próximas horas algunas actividades y servicios públicos, como las gestiones gubernamentales y la atención al público en distintas dependencias. En la lista de entidades que permanecerán cerradas por 48 horas y el transcurso del fin de semana se encuentran los bancos, que debido al receso programado por Semana Santa suspenderán todas sus actividades, a excepción de una institución. Para todos sus clientes, se les recuerda que tendrán la posibilidad de llevar a cabo gestiones presenciales, ya que a pesar de los feriados y recesos programados, se brindará atención de manera habitual. A pesar de que los bancos en México como Banamex, BBVA, Banorte o Santander, cierran sus puertas en todo el país durante estas fechas por estar contempladas en el calendario de descansos obligatorios, existe una institución financiera que mantiene sus puertas abiertas todo el año. La entidad que brindará atención al público durante el jueves 2 y viernes 3 de abril será Banco Azteca, la cual tiene la particularidad a diferencia de otras entidades de permanecer abierto los 365 días del año, incluyendo feriados, días festivos y fines de semana. Cabe destacar que en las jornadas que la LFT contempla como descansos obligatorios, los trámites que quedan suspendidos son aquellos vinculados a depósitos de dinero por parte de la entidad, atención al público por ventanilla, entre otras. Sin embargo, en el Banco Azteca, estas gestiones se encuentran vigentes incluso en los días considerados como festivos o feriados nacionales. El horario de atención de las sucursales de Banco Azteca es de 9:00 h. a 21:00 h. En la lista de operaciones que se permiten realizar, se destacan: Debido a que el jueves 2 y el viernes 3 de abril todos los bancos -a excepción del Banco Azteca- permanecerán cerrados durante 48 horas y no se brindará atención al público, existen una serie de gestiones que los clientes no podrán realizar. Los habitantes que busquen acercarse a las distintas sucursales en esta fecha deberán tomar nota de los trámites que quedan suspendidos, entre los que se destacan: