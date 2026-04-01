La Semana Santa ya está entre nosotros, para muchos es un tiempo de pertinencia y cercanía con sus valores religiosos católicos cristianos, en cambio para otros, el tiempo de Cuaresma significa diversión, viajes, vacaciones, comida y de paso, consumo de licor y en general bebidas alcohólicas. Para este último grupo de personas, el Gobierno de la Ciudad de México fue muy claro y ratificó que habrá multas para negocios y personas que no cumplan con la Ley Seca en las diferentes alcaldías que por norma, no podrán vender ni comercializar ningún tipo de bebida alcohólica. Las autoridades de la CDMX confirmaron que la Ley Seca comenzará a aplicarse desde este jueves 2 de abril y terminará el domingo 5 de abril. Según datos publicado por la Gaceta Oficial de la CDMX, la Ley Seca para esta esta Semana Santa del 2026 afectará a cuatro grandes alcaldías de la capital. La Ley Seca tendrá impacto en los dos días con mayor afluencia de personas con descanso, cuyas fechas son el jueves 2 y viernes 3 de abril entre las 00:000 y las 23:59 horas. Ahora bien, en el caso de la alcaldía Cuajimalpa, la restricción será desde el jueves santo y tendrá cierre recién el domingo de resurrección sobre las 23:59 horas. En el caso de Iztapalapa, alcaldía con reconocimiento local por su Viacrucis en representación real, la Ley Seca tomará lugar jueves 2 y viernes 3 de abril afectando principalmente las siguientes colonias. Atención dueños de restaurantes, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de conveniencia, bares y vinaterías, porque las autoridades estarán muy pendiente de que no se comercialice ningún tipo de bebida de alcohol al igual que estará pendiente de las personas para que no consuman licor en la vía pública. Ante el incumplimiento de la Ley Seca, la ley en la Ciudad de México indica varias sanciones para los infractores que pueden ir desde horas de trabajo social hasta pago de multas en efectivo. Pasa una Semana Santa a tu ritmo, pero recuerda que si estás en algunas de las alcaldías de la CDMX donde rige la Ley Seca, no podrás ni vender ni consumir bebidas alcohólicas.