Regresa el Servicio Militar Obligatorio: publicarán una lista y reclutarán a los jóvenes que salgan sorteados.

El Servicio Militar Nacional (SMN) mantiene su esquema de registro y sorteo para los jóvenes que cumplen la edad correspondiente y para quienes no realizaron el trámite cuando les tocaba. Como parte del proceso, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publica las listas con los resultados del sorteo que determinan la modalidad en la que cada ciudadano cumplirá con esta obligación.

Durante el proceso correspondiente al calendario 2026, los interesados deberán realizar el alistamiento dentro de los plazos establecidos por las autoridades para poder participar en el sorteo que se celebra cada año.

Atención: quiénes deben realizar el trámite del Servicio Militar Nacional

El proceso está dirigido a la Clase 2008, es decir, los jóvenes que cumplen 18 años durante 2026, así como a los remisos, nombre con el que se identifica a quienes no realizaron el trámite cuando les correspondía.

El registro o alistamiento se realiza del 2 de enero al 15 de octubre de 2026. Los interesados deben acudir personalmente a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento que corresponda a su domicilio para iniciar el procedimiento.

Quienes acudan al registro deberán presentar, como mínimo:

Acta de nacimiento certificada.

Comprobante de domicilio vigente.

Dependiendo de la sede, también pueden solicitar CURP y fotografías con las características indicadas por la autoridad.

Cuándo será el sorteo del Servicio Militar Nacional

Una vez concluido el periodo de registro, la Sedena organiza el sorteo del Servicio Militar Nacional, que se realiza durante noviembre de 2026 en las juntas municipales y alcaldías del país.

Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha publicado la fecha exacta en la que se llevará a cabo el sorteo de este periodo.

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Durante este procedimiento se determina la modalidad en la que cada ciudadano cumplirá con el servicio mediante el tradicional sistema de las bolas.

Qué significa sacar bola blanca, azul o negra

El resultado del sorteo define cómo deberá cumplir el ciudadano con el Servicio Militar Nacional.

Bola blanca o azul: el ciudadano queda encuadrado y deberá asistir a las sesiones de adiestramiento impartidas por el Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada.

Bola negra: el ciudadano queda a disponibilidad, por lo que únicamente deberá presentarse si la autoridad militar lo requiere.

En el caso de los remisos, por regla general son asignados directamente al adiestramiento, sin participar en el sorteo.

Cómo se realiza el adiestramiento y cuándo entregan la cartilla liberada

Los ciudadanos que resulten encuadrados asistirán al adiestramiento en alguno de los periodos previstos para 2027.

El primer grupo acudirá entre febrero y mayo, mientras que el segundo lo hará entre agosto y octubre. En ambos casos se desarrollarán 13 sesiones sabatinas, generalmente en un horario de 8:00 a 13:00 horas.

Al concluir el proceso y cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad militar, los participantes podrán obtener la cartilla liberada, documento que acredita el cumplimiento del Servicio Militar Nacional.

Las autoridades también recuerdan que el SMN no implica incorporarse como militar profesional ni representa un reclutamiento para combate. Se trata de una obligación prevista en la Constitución mexicana y en la Ley del Servicio Militar, aplicable a los hombres mexicanos que cumplen 18 años, mientras que la participación de las mujeres continúa siendo voluntaria bajo el esquema vigente.