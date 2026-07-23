En consecuencia, se recomienda encarecidamente que los contribuyentes mantengan organizada y actualizada su información fiscal, garantizando que los ingresos reportados sean consistentes con las transacciones financieras realizadas. Esto es esencial para prevenir futuras complicaciones con la autoridad tributaria.

Para el año 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificará sus estrategias de fiscalización, enfocándose especialmente en detectar discrepancias en la información financiera de los contribuyentes, con especial énfasis en los movimientos que se registren en las cuentas bancarias.

La autoridad fiscal tiene la facultad de examinar depósitos, transferencias y otros tipos de movimientos cuando se evidencien discrepancias entre los ingresos manifestados y el dinero que ingresa o sale de las cuentas de un individuo o entidad. En caso de que los montos observados superen lo declarado, el contribuyente podría enfrentarse a revisiones, notificaciones e incluso a embargos.

Oficial | SAT embarga las cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos que hayan postergado este trámite con sus impuestos (foto: archivo).

SAT 2026: depósitos y transferencias bancarias que podrían detonar revisiones fiscales y sanciones

Las transferencias bancarias pueden ser sometidas a escrutinio, particularmente cuando provienen de diversas personas o cuando los montos registrados carecen de correspondencia con la actividad económica que el contribuyente ha declarado. Tal circunstancia es común en algunas actividades informales o en ingresos que no han sido reportados a la autoridad fiscal.

Adicionalmente, el SAT supervisa los movimientos financieros considerados atípicos. Por ejemplo, una cuenta que, por lo general, registra transacciones de bajo monto y que de repente recibe una suma considerable de dinero podría ser sujeta a una verificación adicional.

Entre las diversas acciones que suelen recibir destacado interés por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encuentran los depósitos en efectivo. Aunque este tipo de operaciones no constituye en sí mismo una irregularidad, la entidad fiscal puede requerir aclaraciones cuando los recursos carecen de documentación que justifique su origen.

Esto no implica automáticamente una infracción fiscal, pero sí puede generar solicitudes para verificar la procedencia de los recursos y asegurar que las operaciones sean coherentes con la información suministrada.

¿Qué implica una fiscalización del SAT?

Es importante destacar que el SAT no realiza una vigilancia permanente ni revisa cuentas bancarias de manera arbitraria. Las verificaciones suelen originarse por discrepancias entre la información reportada, denuncias o alertas generadas por los sistemas de control fiscal.

Ser fiscalizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implica que la autoridad examinara la información financiera y fiscal de un contribuyente para corroborar que los ingresos, gastos y movimientos bancarios concuerden con lo declarado en sus obligaciones tributarias.

Este proceso puede incluir solicitudes de información adicional, requerimientos de documentación o aclaraciones sobre determinadas operaciones. En caso de detectar inconsistencias, el SAT puede iniciar procedimientos administrativos que resulten en multas, recargos o el cobro de adeudos fiscales.

Para evitar problemas, se recomienda la declaración de cada una de las percepciones, incluyendo las adicionales o independientes y conservar los comprobantes de operaciones relevantes, tales como:

Préstamos

Donaciones

Ventas

Además, se aconseja no prestar cuentas bancarias a familiares, amigos o terceros. Cuando una cuenta recibe recursos que no son consistentes con la actividad económica de su titular, la autoridad puede requerir explicaciones y atribuir la responsabilidad fiscal correspondiente al propietario de la cuenta.

¿En qué casos puede el SAT embargar cuentas bancarias?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de ordenar el embargo o inmovilización de cuentas bancarias en el caso de que un contribuyente presente adeudos fiscales firmes y no cumpla con los requerimientos de pago que le ha impuesto la autoridad.

La inmovilización de recursos se lleva a cabo a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), un mecanismo que está estipulado en la legislación fiscal y que faculta a la autoridad para asegurar el cobro de las cantidades adeudadas. A través de este proceso, el SAT tiene la capacidad de solicitar a las instituciones financieras la retención de fondos hasta alcanzar el monto necesario para saldar la deuda.

Esta acción se aplica comúnmente en situaciones de impuestos no cubiertos, créditos fiscales pendientes, multas o recargos que aún no han sido liquidadas tras las correspondientes notificaciones. Previó a esta circunstancia, el SAT está obligado a seguir un procedimiento legal y brindar al contribuyente la ocasión de regularizar su situación tributaria.