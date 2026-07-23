En los últimos años, muchas personas comenzaron a optar por trucos caseros para mantener el hogar limpio sin recurrir a productos con componentes químicos agresivos. Entre los métodos que más se popularizaron aparece una mezcla sencilla: vinagre blanco y hojas de laurel, una alternativa ideal para limpiar distintas superficies y ayudar a mantener los ambientes frescos.

El vinagre blanco es conocido por su capacidad para remover grasa, eliminar restos de sarro y neutralizar olores. Al incorporarle hojas de laurel, la preparación suma un aroma agradable y propiedades que, según la tradición popular, pueden contribuir a mantener alejados algunos insectos.

¿Para qué se utiliza la mezcla de vinagre blanco y laurel?

Esta preparación casera suele emplearse para diferentes tareas de limpieza, entre ellas:

Limpiar mesadas, azulejos y otras superficies lavables.

Ayudar a eliminar olores persistentes en distintos ambientes.

Limpiar vidrios y espejos (se recomienda secarlos luego con un paño de microfibra).

Desengrasar sectores de la cocina.

Pulverizar rincones donde suelen aparecer hormigas u otros insectos como medida preventiva.

Cómo preparar la mezcla del vinagre y la hoja de laurel

Para elaborar este limpiador casero se necesitan pocos ingredientes:

Colocar entre ocho y diez hojas de laurel dentro de un frasco de vidrio. Agregar vinagre blanco hasta cubrir completamente las hojas. Cerrar el recipiente y dejarlo reposar entre cinco y siete días en un lugar fresco y protegido de la luz. Una vez transcurrido ese tiempo, colar el líquido y pasarlo a un pulverizador para facilitar su aplicación.

Recomendaciones antes de utilizar esta preparación

Aunque se trata de una alternativa natural, conviene tomar algunas precauciones. No se recomienda aplicarla sobre mármol, piedra natural o madera sin tratar, ya que la acidez del vinagre podría deteriorar estos materiales.

También es aconsejable probar primero el producto en una zona pequeña y poco visible para verificar que no produzca daños. Durante su aplicación, el uso de guantes puede ayudar a proteger la piel y hacer más cómoda la limpieza.