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En los últimos años, muchas personas comenzaron a optar por trucos caseros para mantener el hogar limpio sin recurrir a productos con componentes químicos agresivos. Entre los métodos que más se popularizaron aparece una mezcla sencilla: vinagre blanco y hojas de laurel, una alternativa ideal para limpiar distintas superficies y ayudar a mantener los ambientes frescos.

El vinagre blanco es conocido por su capacidad para remover grasa, eliminar restos de sarro y neutralizar olores. Al incorporarle hojas de laurel, la preparación suma un aroma agradable y propiedades que, según la tradición popular, pueden contribuir a mantener alejados algunos insectos.

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¿Para qué se utiliza la mezcla de vinagre blanco y laurel?

Esta preparación casera suele emplearse para diferentes tareas de limpieza, entre ellas:

  • Limpiar mesadas, azulejos y otras superficies lavables.
  • Ayudar a eliminar olores persistentes en distintos ambientes.
  • Limpiar vidrios y espejos (se recomienda secarlos luego con un paño de microfibra).
  • Desengrasar sectores de la cocina.
  • Pulverizar rincones donde suelen aparecer hormigas u otros insectos como medida preventiva.
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Cómo preparar la mezcla del vinagre y la hoja de laurel

Para elaborar este limpiador casero se necesitan pocos ingredientes:

  1. Colocar entre ocho y diez hojas de laurel dentro de un frasco de vidrio.
  2. Agregar vinagre blanco hasta cubrir completamente las hojas.
  3. Cerrar el recipiente y dejarlo reposar entre cinco y siete días en un lugar fresco y protegido de la luz.
  4. Una vez transcurrido ese tiempo, colar el líquido y pasarlo a un pulverizador para facilitar su aplicación.

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Recomendaciones antes de utilizar esta preparación

Aunque se trata de una alternativa natural, conviene tomar algunas precauciones. No se recomienda aplicarla sobre mármol, piedra natural o madera sin tratar, ya que la acidez del vinagre podría deteriorar estos materiales.

También es aconsejable probar primero el producto en una zona pequeña y poco visible para verificar que no produzca daños. Durante su aplicación, el uso de guantes puede ayudar a proteger la piel y hacer más cómoda la limpieza.