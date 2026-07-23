¿Qué seres viven en el Triángulo de las Bermudas?

Durante décadas, el Triángulo de las Bermudas ha sido uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Ubicado entre Florida, Puerto Rico y las islas Bermudas, esta extensa zona del océano Atlántico ha alimentado incontables historias sobre desapariciones inexplicables de barcos y aviones, convirtiéndose en protagonista de teorías que van desde anomalías magnéticas hasta fenómenos sobrenaturales.

Aunque muchas de esas historias han sido desmentidas o explicadas por especialistas, el aura de misterio que rodea a esta región permanece intacta. Libros, documentales y relatos de navegantes han contribuido a convertir al Triángulo de las Bermudas en uno de los mayores enigmas de la historia marítima y de la aviación.

En el Triángulo de las Bermudas se han registrado más de mil desapariciones de barcos y aviones en el último siglo.

Sin embargo, más allá de las leyendas, la ciencia ha demostrado que este sector del Atlántico alberga uno de los ecosistemas marinos más extraordinarios del mundo. En su interior se encuentra el Mar de los Sargazos, un lugar donde viven especies únicas que dependen de un inmenso bosque flotante de algas para sobrevivir.

Las misteriosas criaturas del Triángulo de las Bermudas viven en un mar sin costas

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), el Mar de los Sargazos es el único mar del planeta que no está delimitado por tierra, sino únicamente por corrientes oceánicas. Se encuentra dentro del Atlántico Norte y ocupa una parte del área asociada con el famoso Triángulo de las Bermudas.

Su característica más sorprendente es la enorme concentración de sargazo, un alga flotante que no necesita fijarse al fondo marino para crecer y reproducirse. Estas extensas “islas” naturales forman un refugio para numerosas especies, muchas de ellas adaptadas exclusivamente a este ecosistema, considerado uno de los más singulares del océano.

Libros, documentales y relatos de navegantes han contribuido a convertir al Triángulo de las Bermudas en uno de los mayores enigmas de la historia marítima y de la aviación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las especies que habitan el misterioso Mar de los Sargazos

El sargazo crea un hábitat flotante que sirve de refugio, alimento y zona de reproducción para una enorme diversidad de animales marinos, varios de ellos amenazados o con ciclos de vida estrechamente ligados a este ecosistema.

Entre las especies que habitan o utilizan el Mar de los Sargazos destacan:

Tortugas marinas, que utilizan los mantos de sargazo como guardería natural para sus crías.

Anguilas amenazadas y en peligro de extinción, que desovan en estas aguas.

Marlín blanco.

Tiburón cailón (porbeagle shark).

Pez dorado o mahi-mahi (dolphinfish).

Atunes de importancia comercial.

Ballenas jorobadas, que atraviesan la región durante sus migraciones anuales.

Camarones adaptados al ecosistema del sargazo.

Cangrejos especializados en vivir entre las algas flotantes.

Diversas especies de peces que dependen exclusivamente de este hábitat .

Aves marinas migratorias que encuentran alimento durante sus largas travesías.

Uno de los moustros marinos del Triángulo de las Bermudas.

Lejos de las teorías sobre desapariciones y fenómenos inexplicables, el verdadero misterio del Triángulo de las Bermudas podría encontrarse bajo la superficie del océano. Allí, el Mar de los Sargazos alberga un ecosistema único en el mundo, cuya riqueza biológica continúa siendo objeto de estudio y demuestra que, en ocasiones, la naturaleza puede resultar mucho más fascinante que cualquier leyenda.