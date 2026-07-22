El truco casero que elimina la suciedad del desagüe de las duchas.

El vinagre blanco se convirtió en uno de los ingredientes más utilizados para la limpieza del hogar gracias a sus propiedades desinfectantes y desodorantes. Entre los métodos que ganaron mayor popularidad en los últimos años se encuentra uno muy sencillo: rociar vinagre en el desagüe de la ducha.

Se trata de una práctica que ayuda a mantener las tuberías en mejor estado y a reducir la acumulación de residuos que suelen causar malos olores.

Tirar vinagre en las rejillas de casa | Para qué sirve, qué beneficio tiene y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Conoce sus beneficios completos y sácale provecho a este método casero, el cual te llevará pocos minutos prepararlo.

¿Para qué sirve rociar vinagre en el desagüe de la ducha?

El vinagre blanco ayuda a aflojar los residuos de jabón, los depósitos minerales y la suciedad que se acumula en el desagüe con el tiempo. También neutraliza los malos olores que pueden surgir por la humedad constante y la acumulación de residuos orgánicos.

Si se incorpora este hábito a la limpieza regular del baño, también ayuda a reducir el riesgo de que el desagüe se obstruya.

¿Cuáles son los beneficios de este truco casero?

Aunque no sustituye una limpieza profunda cuando hay una obstrucción importante, este método ofrece varias ventajas para el mantenimiento diario.

Entre los principales beneficios se encuentran:

Ayuda a eliminar los malos olores del desagüe.

Ayuda a aflojar los residuos de jabón y la suciedad.

Puede prevenir pequeños atascos.

Reduce la acumulación de humedad y residuos.

Evita el uso frecuente de productos químicos agresivos.

Gracias a estas propiedades, el vinagre se convirtió en uno de los productos favoritos de quienes buscan alternativas más naturales para la limpieza del hogar.

¿Cómo usar correctamente el vinagre en el desagüe?

Los expertos recomiendan comenzar retirando el cabello u otros residuos visibles que puedan encontrarse en la rejilla del desagüe.

Luego, el procedimiento es muy sencillo:

Vierta o rocíe una cantidad generosa de vinagre blanco directamente en el desagüe. Déjelo actuar de 20 a 30 minutos. Enjuague con agua caliente para ayudar a eliminar los residuos sueltos.

Muchas personas complementan este truco con bicarbonato de sodio, aunque el vinagre por sí solo también puede ser útil como parte del mantenimiento preventivo.

¿Con qué frecuencia se debe hacer?

Para prevenir la acumulación de suciedad y mantener el desagüe en buen estado, es recomendable repetir este procedimiento una vez por semana o, como mínimo, cada quince días.

Realizar este mantenimiento periódicamente puede prolongar la vida útil de las tuberías y reducir la necesidad de utilizar limpiadores químicos para desagües.