Las autoridades migratorias de varios países mantienen controles estrictos sobre la vigencia del pasaporte para autorizar viajes internacionales.

Oficial | Nueva York, Ciudad de México y Toronto bloquean la salida y el ingreso a las personas que posterguen este trámite con su pasaporte

Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay mantienen vigentes los controles para las personas que intenten ingresar o salir de sus territorios con el pasaporte vencido. En estos casos, los viajeros pueden enfrentar demoras, impedimentos para abordar o diferentes inconvenientes en aeropuertos y cruces fronterizos.

Como regla general, tanto las aerolíneas como las autoridades de migración exigen que el pasaporte tenga vigencia para autorizar el embarque o permitir el ingreso a otro país. Sin embargo, algunos acuerdos regionales contemplan excepciones específicas que aplican en determinadas situaciones.

Alerta: qué sucede en Brasil con los pasaportes vencidos

Brasil exige que los ciudadanos extranjeros presenten un pasaporte o documento de viaje vigente para poder ingresar o salir del país, conforme a la normativa migratoria vigente.

No obstante, los ciudadanos de los países miembros y asociados del Mercosur pueden viajar a Brasil con un documento nacional de identidad válido, sin necesidad de utilizar el pasaporte para la mayoría de los viajes con fines turísticos.

Si un pasajero presenta documentación vencida o que no cumple con las condiciones establecidas para el viaje, tanto las autoridades migratorias como las aerolíneas tienen la facultad de impedir el embarque o rechazar el ingreso al territorio brasileño.

En el caso de los ciudadanos de Brasil que viajan al extranjero, deben cumplir con los requisitos documentales que exija el país de destino. Por ello, las autoridades aconsejan revisar con anticipación que el pasaporte o el documento de identidad se encuentren vigentes antes de iniciar el viaje.

¿Cuáles son los requisitos para entrar o salir de Venezuela?

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) establece que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado mediante acuerdos internacionales.

Se trata de una gestión fundamental que deben completar con su documento todos aquellos interesados en viajar a otro país. Representación con IA

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

Venezuela ha implementado en distintos momentos prórrogas a la vigencia de los pasaportes, por lo que en determinados casos se acepta el documento aun después de su fecha de expiración bajo condiciones especiales definidas por las autoridades migratorias.

¿Qué documentos exige Paraguay para entrar al país?

Paraguay exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles migratorios de ingreso y salida del país.

Gracias a los acuerdos del Mercosur y países asociados, los ciudadanos de la región pueden ingresar a Paraguay utilizando el documento nacional de identidad vigente para viajes turísticos, sin necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias recomiendan verificar la vigencia de toda la documentación antes de viajar, ya que las aerolíneas o los organismos de control pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso si el documento presentado no cumple con los requisitos establecidos.

Además, quienes residan en Paraguay y realicen viajes internacionales deben contar con la documentación migratoria y de identificación correspondiente según su situación particular.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los principales controles aparecen: