Cemex elevó sus previsiones de rentabilidad para 2026 y amplió la meta de ahorro de su principal programa de eficiencia, tras reportar un crecimiento de doble dígito en ingresos y flujo operativo. Sin embargo, las acciones de la cementera caían en las primeras operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores después de la publicación de sus resultados trimestrales.

La cementera regiomontana ahora prevé que su flujo operativo (EBITDA) crezca entre 16% y 17% este año. Además, aumentó en u$s75 millones la meta de ahorro de su programa Project Cutting Edge, para alcanzar u$s475 millones hacia 2027.

“Estos ajustes reflejan una mayor confianza de la administración en la ejecución de su programa de eficiencias, lo que podría seguir fortaleciendo la rentabilidad”, escribieron analistas de GBM en una nota a clientes.

Durante el segundo trimestre, Cemex registró ingresos por u$s4,593 millones, un incremento de 12.2% respecto al mismo periodo del año anterior. El EBITDA aumentó 18%, a u$s1,080 millones, mientras que la utilidad neta de la participación controladora avanzó 8.8%, apoyada por un sólido desempeño operativo.

La compañía atribuyó los resultados al desempeño de sus principales mercados.

“México presentó resultados sólidos respaldados por eficiencias de costos, mejoras en demanda, apalancamiento operativo y una estrategia de precios diseñada para compensar la inflación de costos”, señaló la empresa en un comunicado.

De acuerdo con GBM, la expansión de los márgenes respondió a un mayor apalancamiento operativo y a los u$s60 millones en ahorros generados durante el trimestre por el programa Project Cutting Edge.

La empresa también reportó un flujo libre de efectivo récord para un segundo trimestre, al ubicarse en u$s483 millones, reforzando su capacidad para financiar inversiones y continuar reduciendo costos.

Pese a los resultados y a la mejora en las perspectivas, las acciones de Cemex retrocedían 2.93% en las primeras operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), para cotizar en MXN$21.64 por título (Ciudad de México 9:30 horas).