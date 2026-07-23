El interior de la heladera está expuesto de manera constante a la humedad generada por los alimentos y a los cambios de temperatura cada vez que se abre la puerta. Con el paso del tiempo, esto puede favorecer la aparición de olores persistentes que muchas personas buscan eliminar con remedios caseros.

En ese contexto, uno de los consejos que más circuló en redes sociales consiste en colocar un rollo de papel higiénico dentro del refrigerador. La propuesta despertó curiosidad entre miles de usuarios, aunque especialistas advierten que su eficacia depende de las condiciones en las que se utilice y que no sustituye una limpieza adecuada del electrodoméstico.

¿Para qué sirve poner un rollo de papel higiénico en la heladera?

El fundamento de este truco está relacionado con la capacidad del papel higiénico para absorber humedad. Al colocarlo dentro de la heladera, algunas personas sostienen que ayuda a captar parte del exceso de agua presente en el ambiente y, con ello, disminuir la intensidad de ciertos olores.

De acuerdo con en el medio Good Housekeeping, el papel puede absorber humedad del aire mientras permanezca seco y limpio. Sin embargo, esa capacidad es limitada y disminuye conforme el rollo se satura, por lo que debe reemplazarse si llega a humedecerse.

Los especialistas señalan que esta práctica puede aportar una mejora temporal en determinadas situaciones, pero no elimina el origen de los malos olores. Si existen alimentos en mal estado o derrames dentro del refrigerador, será necesario retirarlos y limpiar las superficies para resolver el problema.

¿El truco realmente funciona o es solo un mito?

Expertos consultados por Good Housekeeping explican que el papel higiénico puede absorber cierta cantidad de humedad, pero no está diseñado específicamente para controlar los olores dentro de una heladera. Por esa razón, sus resultados suelen ser modestos y varían según las condiciones del electrodoméstico.

La presencia constante de condensación, alimentos descubiertos o recipientes mal cerrados puede generar nuevos olores independientemente de que haya un rollo de papel en el interior. En esos casos, el truco por sí solo no ofrece una solución definitiva.

Además, el papel debe mantenerse exclusivamente dentro de la heladera y no volver a utilizarse en el baño u otros espacios una vez que estuvo expuesto al ambiente del refrigerador. Si absorbe humedad o entra en contacto con residuos, lo recomendable es desecharlo.

Cómo mantener la heladera libre de humedad y malos olores

Los especialistas coinciden en que la mejor forma de evitar malos olores consiste en conservar el refrigerador limpio y revisar periódicamente el estado de los alimentos almacenados. También aconsejan guardar los productos en recipientes bien cerrados para impedir que desprendan aromas hacia el resto del interior .

Otra medida útil es limpiar de inmediato cualquier derrame y no dejar alimentos vencidos o en descomposición dentro del electrodoméstico. Estas acciones ayudan a prevenir la acumulación de bacterias y la aparición de olores persistentes.

Aunque el truco del papel higiénico en la heladera puede contribuir a absorber una parte de la humedad en determinados casos, los expertos coinciden en que debe entenderse como un complemento y no como un reemplazo de las prácticas habituales de limpieza y conservación de los alimentos.